Procesan a exdirector del penal de El Porvenir y a su exasesor legal por retener a recluso

La Ceiba, Honduras. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos logró este día, en audiencia inicial, que se dictara auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas en contra del exdirector de la Granja Penal de El Porvenir, Atlántida, Róger Heraldo Ventura Santos y del exasesor legal del centro penitenciario, abogado Sergio Jancarlos Durón Padilla. A ambos exfuncionarios se les instruyó proceso penal por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y limitación o impedimento del ejercicio de derechos fundamentales, en perjuicio de la administración pública y de un privado de libertad.

Incumplieron una orden judicial

De acuerdo con las investigaciones presentadas por el Ministerio Público, Ventura Santos y Durón Padilla, actuando en su condición de integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario, incumplieron inicialmente una orden judicial que concedía a un privado de libertad el beneficio de preliberación, el cual autorizaba su salida anticipada de la terminal penitenciaria conforme a la ley.

En su momento, los imputados consideraron que la resolución judicial era ilegal y decidieron remitirla al Instituto Nacional Penitenciario (INP) para su revisión y aprobación, un trámite administrativo que finalmente no se concretó. Ante la negativa y la dilación del proceso, la defensa del privado de libertad interpuso un recurso de habeas corpus (exhibición personal), el cual fue declarado con lugar. En consecuencia, la Corte Primera de Apelaciones ordenó de manera contundente la ejecución inmediata de la orden que disponía la preliberación del recluso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Reclusión prolongada e imposición de medidas

Pese a existir la orden judicial firme desde el primer momento, los exfuncionarios solo acataron el mandato tras el segundo requerimiento de la corte. Debido a estas actuaciones, el privado de libertad permaneció recluido ilegalmente durante ocho días adicionales.