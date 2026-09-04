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Procesan a exdirector del penal de El Porvenir y a su exasesor legal por retener a recluso

Por mantener recluido ilegalmente a un privado de libertad durante ocho días tras desatender una orden judicial, juez les dictó prisión preventiva

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 12:38 -
  • Carlos Molina
Procesan a exdirector del penal de El Porvenir y a su exasesor legal por retener a recluso

El mayor Róger Heraldo Ventura Santos y el exasesor legal de la Granja Penal, abogado Sergio Jancarlos Durón Padilla enfrentan la justicia por desobedecer una orden de un juez.

 Foto: La Prensa

La Ceiba, Honduras. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos logró este día, en audiencia inicial, que se dictara auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas en contra del exdirector de la Granja Penal de El Porvenir, Atlántida, Róger Heraldo Ventura Santos y del exasesor legal del centro penitenciario, abogado Sergio Jancarlos Durón Padilla.

A ambos exfuncionarios se les instruyó proceso penal por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y limitación o impedimento del ejercicio de derechos fundamentales, en perjuicio de la administración pública y de un privado de libertad.

Incumplieron una orden judicial

De acuerdo con las investigaciones presentadas por el Ministerio Público, Ventura Santos y Durón Padilla, actuando en su condición de integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario, incumplieron inicialmente una orden judicial que concedía a un privado de libertad el beneficio de preliberación, el cual autorizaba su salida anticipada de la terminal penitenciaria conforme a la ley.

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En su momento, los imputados consideraron que la resolución judicial era ilegal y decidieron remitirla al Instituto Nacional Penitenciario (INP) para su revisión y aprobación, un trámite administrativo que finalmente no se concretó.

Ante la negativa y la dilación del proceso, la defensa del privado de libertad interpuso un recurso de habeas corpus (exhibición personal), el cual fue declarado con lugar. En consecuencia, la Corte Primera de Apelaciones ordenó de manera contundente la ejecución inmediata de la orden que disponía la preliberación del recluso.

Foto: La Prensa

Foto: La Prensa

 (La granja penal de El Porvenir, donde ocurrieron los hechos.)

Reclusión prolongada e imposición de medidas

Pese a existir la orden judicial firme desde el primer momento, los exfuncionarios solo acataron el mandato tras el segundo requerimiento de la corte. Debido a estas actuaciones, el privado de libertad permaneció recluido ilegalmente durante ocho días adicionales.

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Tras evaluar la mínima prueba presentada durante la audiencia inicial, el juez competente determinó dictar el auto de formal procesamiento e imponer a ambos imputados las medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, consistentes en la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse a firmar el libro de asistencia ante los juzgados de manera semanal.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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