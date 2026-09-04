Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este sábado 5 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó cuáles son los sectores del país donde se realizarán interrupciones del servicio eléctrico este sábado 5 de septiembre, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
Entre las zonas afectadas se encuentran varias comunidades de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Yoro.
La Enee precisó que los cortes de energía tendrán una duración de hasta 10 horas en algunas zonas, mientras que en otros sectores se extenderán por aproximadamente 8 horas. Ante estas interrupciones, las autoridades recomiendan tomar medidas de precaución, como desconectar los aparatos eléctricos antes de que se produzca el corte, para evitar posibles daños cuando se restablezca el servicio.
Según el comunicado oficial de la Enee, estas son las zonas que se verán afectadas por las interrupciones del servicio eléctrico, junto con los horarios previstos para los cortes:
En Francisco Morazán, los cortes de energía afectarán a varios sectores del Distrito Central. La interrupción del servicio está prevista de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Entre las zonas que se verán afectadas se encuentran: Villa Centroamericana, Villa Universitaria, Plaza La Loma, Escuela Nacional de Música, Residencial Monte Verde, Brisas del Valle, colonia 28 de Marzo, La Esperanza, parte de la colonia San Miguel, Residencial Los Próceres, Residencial Santa Isabel, bodegas de la Embajada Americana, Tiendas El Centro, colonia Lara, La Parcaltagua, colonia San Carlos, Consejo Nacional Electoral, Hospital San Felipe, Instituto Nacional del Tórax, barrio San Felipe, Zona Industrial Los Próceres, el PANI, colonia La Campaña, colonia Matamoros, Embajada de España, Asilo de Ancianos, Repostería El Hogar, edificio Torre Morazán y zonas aledañas.
Asimismo, otros sectores del Distrito Central tendrán una interrupción del servicio eléctrico, programada en un horario de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Las zonas afectadas son: Residencial Maya, Bodecarga, Decora, Codaca, Golden School, Fanasa, Villas del Molino, colonia El Molinón, Residencial Zarahemla, Residencial y Escuela Discovery, Lomas de La Florida, Alutech, bombas del SANAA 21 de Octubre, colonia 21 de Octubre, sectores 4, 5 y 9, colonia Santa Margarita, salida a Valle de Ángeles hasta el kilómetro 11, colonia El Sitio, colonia Santa María, San Manuel, Residencial Cerro Azul, Residencial Santa Lucía, Residencial Lomas de Santa Lucía, aldea El Chimbo, Loma Alta Norte, aldea Santa Elena, Hotel Santa Lucía, Residencial Entre Pinos, La Placita de Susy, aldea Los Planes, Zarabanda, Los Encinos, aldea La Cañada, Residencial Altamira, Campus El Tabor, aldea Las Tres Rosas, Parque Obrero, Monte Carmelo, El Carrizal, barrio La Escondida, Campamento El Encuentro, restaurante Las Tejitas, restaurante La Florida, Hospital Adventista, Valle de Ángeles, Campo Scout, aldea El Tablón, aldea El Portillo, aldea Liquidámbar y zonas aledañas.
En otros sectores del Distrito Central también se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Según la programación, los sectores contemplados son: Residencial Ecovivienda, Ecoplaza, Distrito Verde, colonia La Era, colonia La Era Oriental, Cementerio Amor Eterno, repetidoras H.R.V.C., transmisores de Radio América, colonia San Miguel, colonia Izaguirre, colonia 30 de Noviembre, colonia Sempé, barrio La Lomita, colonia Aurora, colonia La Sosa, Altos de La Sosa, colonia La Trinidad, colonia Estados Unidos, parte de colonia El Sitio, Macris School, colonia La Travesía, Los Izotes, La Mololoa, Los Quebrachitos, Jardín de Paz Tierra Santa, aldea Agua Blanca, parte de colonia 21 de Octubre, Los Girasoles, colonia La Fraternidad, parte de colonia La Izaguirre, Parque Empresarial San Miguel, Instituto para el Desarrollo Hondureño, Plaza Inretur y zonas aledañas.
La interrupción del servicio eléctrico también está prevista para otros sectores del Distrito Central, donde los trabajos se desarrollarán entre las 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Estas son las zonas incluidas en el calendario de cortes: Col. Villa Colonial, Lomas del Prado Norte, Portal del Sol, Prado Verde, col. Altos de La Lomita, sector Las Colinas, col. Flores de Oriente, col. Nueva Suyapa, Agafam, col. 17 de Septiembre, col. Brisas de Suyapa, transmisoras de Radio Católica, aldea Triquilapa, La Montañita, caserío Monte Oscuro, aldea Las Tablas, antenas repetidoras Cantagallo, aldea Loma Alta Sur, El Edén, Santa Lucía, La Laguna, restaurante Casa Blanca.
La suspensión del servicio eléctrico también está prevista para otros sectores del Distrito Central, donde los trabajos se desarrollarán entre las 8:30 a. m. a 3:30 p. m. Estas son las zonas que figuran en el calendario de cortes de la Enee: col. Santa Fe, col. Torocagua, col. La Haya, col. Iberia, Mayangle, Renacimiento School, Vegas del Country, col. Divanna, col. Primavera, Hollywood, el Country Club, Pacasa, Fercons El Country y zonas aledañas.
En Cortés, la interrupción de energía afectarán a varios sectores de Puerto Cortés. Los cortes del servicio está programada de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Entre las zonas que se verán afectadas se encuentran: Gasolinera Texaco Peaje, Gasolinera Uno La Roca, Proagroh, Brisas del Atlántico, Hanil de Honduras, Fertilizantes del Norte, Oficinas de Tránsito, plantel Votainer, Peaje de Puerto Cortés, Cementerio Caridad del Cobre, Residencial Roma, Tramade, Brisas de Tramade, colonia Episcopal, El Record, ITT, Gasolinera Uno ITT, Residencial Santa Isabel, plantel Manuchar, La Posada, Chile Abajo, relleno sanitario, Chile Arriba, Brisas del Chile, La 46, plantel Tropigas, Los Laureles, colonia 1 de Abril, Amigos del Campo, Banderas III, Chameleconcito, colonia Fraternidad, 18 de Noviembre, 30 de Mayo, Entre Naranjos, colonia Episcopal, Valle en el Bosque, plantel Seaboard Sealand, plantel Desco, plantel C.A.T.R. y Agregados del Caribe S. A. (Agrecasa).
Asimismo, otros sectores de los municipios de Puerto Cortés y Omoa, en el departamento de Cortés, serán afectados por las interrupciones. La suspensión está programada de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Puerto Cortés, las zonas contempladas son: Residencial Palma Real, Residencial Magdalena, Residencial El Doral, Río Mar I y II, colonia Brisas del Mar, Guameru, Hacienda Jallu, La Escondida, Cienaguita, sector Puente Piedra, Residencial Los Naranjos, La Presa Vieja, El Bálsamo, Residencial El Zapote, Bellos Horizontes, Los Perdomos, San Antonio, aldea La Pita, Aguacaliente, Buena Vista, Río Arriba, colonia Los Maestros, Hotel Playa y Club Náutico, ZIP Calpules, Residencial Costa Mar, Residencial Vista Mar y Hacienda Los Ustariz.
En Omoa, los cortes afectarán a:
Colonia Los Manzanos, Misión Ángeles, Tulián Campo, Rancho Santa Ana, River Park, posta policial de Tránsito, Tulián Río, Los San Juanes, Los Limoncitos, Barbachele, San Rafael, bombas de agua de Puerto Cortés, La Pista, Hacienda French, Lomas Bello Mar, Acantilados del Caribe, Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, La Venada, Municipalidad de Omoa, barrio Las Lomas, Los Amates, colonia Costa Rica, La Suárez, colonia Marbella, colonia Brisas del Caribe, colonia Nicaragüenses, Escuela Marítima, Gases del Caribe, barrio La Playa, Las Salinas, barrio Las Flores, Museo y Castillo San Fernando, Viña del Mar, barrio San Antonio, Las Acacias, Generadora Los Laureles, La Mota, Residencial Ricardo Alvarado, Río Azul, Omoa Motrique, Río Coto, millas 3, 4 y 5, San Marcos, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, Residencial Masca, Residencial Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortesito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera y La Estrella.
Asimismo, otros sectores de los departamentos de Cortés, Yoro y Atlántida se verán afectados por las interrupciones del servicio eléctrico. La suspensión está programada de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Entre las zonas contempladas en la programación se encuentran: Cortés: Terminal de Contenedores Dole, La Concordia, Las Delicias, Casa Azul, Bullychampa, plantel Exa, La Cabaña de Don Mario, Campana, colonia El Sauce, Tronconales, colonia San Roque, colonia Nueva Campana, colonia La Arrocera, colonia 6 de Mayo, colonia La Gran Vía, colonia 21 de Octubre, Las Palmas, El Rondón, 19 de Mayo, Baracoa Pueblo, colonia San Miguel, carretera vieja Baracoa, colonia Las Brisas de Baracoa, Baracoa Johson, El Bun, colonia López Bonilla, La Unión, El Sofoco, Los Cruces, Tapón de Los Oros, El Boquerón, La Colman, Los Mangos, kilómetro 2, sector La Cooperativa, Honsucaribe, Calán, kilómetro 6, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, Roble, El Ocote, San José de Brisas, La 40, La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya y Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy y Manacalito.
Choloma: aldea La Protección, Tibombo, Montevideo y Lupo Viejo.
Tela: Meroa 8, Meroa Río, El Champerío o Triunfo II, Mélcher 6 1/2, Mélcher 17, El Guayabal I y Guayabal II, Toloa Empalme, Toloa Creek y Creek Martínez.
El Progreso: La 45, La Curva de Dora y La Bolsa de Pava.
Puerto Cortés: Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, Traniza, Remecor, plantel Fertiagroh, Parque Acuático Safari, barrio Medina, Quebrado El Pato, Miraflores, Lomas de Medina, Planes de Medina, Las Vegas, colonia Las Torres, sector Cuerera, colonia Emsland, La Tequera, colonia Lempira, colonias Unión I y II, Zapadril Arriba, Zapadril Abajo, plantel Seaboard Marine, colonia 9 de Diciembre, colonia Cerro Mar, Fertica, Cementerio Municipal, colonia Centenario, Agua Pingüino, barrio Palermo, Mieles y Alcoholes, Instituto Franklin D. Roosevelt, callejón 3-H, Hospital del Caribe, Residencial Caribbean Hills, Iamat Export, Residencial Sindicato Municipalidad y oficinas del Seguro Social.