Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este sábado 5 de septiembre

Asimismo, otros sectores de los municipios de Puerto Cortés y Omoa, en el departamento de Cortés, serán afectados por las interrupciones. La suspensión está programada de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Puerto Cortés, las zonas contempladas son: Residencial Palma Real, Residencial Magdalena, Residencial El Doral, Río Mar I y II, colonia Brisas del Mar, Guameru, Hacienda Jallu, La Escondida, Cienaguita, sector Puente Piedra, Residencial Los Naranjos, La Presa Vieja, El Bálsamo, Residencial El Zapote, Bellos Horizontes, Los Perdomos, San Antonio, aldea La Pita, Aguacaliente, Buena Vista, Río Arriba, colonia Los Maestros, Hotel Playa y Club Náutico, ZIP Calpules, Residencial Costa Mar, Residencial Vista Mar y Hacienda Los Ustariz.

En Omoa, los cortes afectarán a:

Colonia Los Manzanos, Misión Ángeles, Tulián Campo, Rancho Santa Ana, River Park, posta policial de Tránsito, Tulián Río, Los San Juanes, Los Limoncitos, Barbachele, San Rafael, bombas de agua de Puerto Cortés, La Pista, Hacienda French, Lomas Bello Mar, Acantilados del Caribe, Chivana, Jalisco, La Camisa, Los Laureles, Las Flores, La Riviera, Isletas Cocoon, La Venada, Municipalidad de Omoa, barrio Las Lomas, Los Amates, colonia Costa Rica, La Suárez, colonia Marbella, colonia Brisas del Caribe, colonia Nicaragüenses, Escuela Marítima, Gases del Caribe, barrio La Playa, Las Salinas, barrio Las Flores, Museo y Castillo San Fernando, Viña del Mar, barrio San Antonio, Las Acacias, Generadora Los Laureles, La Mota, Residencial Ricardo Alvarado, Río Azul, Omoa Motrique, Río Coto, millas 3, 4 y 5, San Marcos, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, Residencial Masca, Residencial Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortesito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera y La Estrella.