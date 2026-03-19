Detienen a cuatro policías por detención ilegal en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras

Cuatro policías fueron detenidos en flagrancia en Puerto Cortés por supuestos delitos de cohecho, detención ilegal y abuso de autoridad, en perjuicio de un ciudadano.

Durante la operación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Dirección Nacional de Policía de Control de Seguridad (DNPSC), decomisaron armas de fuego y equipo policial, elementos que forman parte de las evidencias del caso.

Entre los detenidos se encuentran: Mario Roberto Varela Godoy, subinspector; Yaddir Cunilberto Valladares Arriola, agente; Mario Enrique Carrillo Carrillo, agente; y Ramón Omar Urbina Quezada, agente.

La DPI indicó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades dentro de la institución policial.