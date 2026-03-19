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Ultiman a policía cuando se dirigía hacia su casa en el valle de Jamastrán

Humberto García fue atacado a disparos por sujetos que lo esperaban cerca de su vivienda en la comunidad de San Diego

Ultiman a policía cuando se dirigía hacia su casa en el valle de Jamastrán

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen.

Fotografía: LA PRENSA
EL PARAÍSO, HONDURAS

Un miembro activo de la Secretaría de Seguridad fue asesinado en las últimas horas en el sector de San Diego, en el Valle de Jamastrán, en el oriente de Honduras.

La víctima fue identificada como Humberto García, quien, según versiones preliminares, acababa de salir de su fin de semana cuando fue interceptado por individuos armados.

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De acuerdo con los relatos, el agente se dirigía a su vivienda cuando sujetos desconocidos lo esperaban en las cercanías de su casa para atacarlo.

Testigos en la zona indicaron que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre los pobladores del sector.

Tras perpetrar el crimen, los atacantes habrían huido del lugar a bordo de una motocicleta, con rumbo desconocido.

Al sitio llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con este hecho violento, mientras se inician investigaciones para esclarecer el móvil del crimen.

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Redacción La Prensa
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