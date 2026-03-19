Interceptan y matan a técnico de fibra óptica en La Ceiba

La violencia cobró la vida de una persona y otra más resultó herida la medianoche de ayer miércoles tras un ataque armado en la colonia La Pradera de La Ceiba.
La víctima mortal fue identificada como Darwin Samuel Cano Sevilla, de 32 años de edad.
Según reportes preliminares, Cano Sevilla residía en la colonia El Búfalo y se desempeñaba en la instalación de cableado de fibra óptica.
Hermelo Madrid, portavoz de la Policía Nacional en la zona, informó que la víctima se conducía en un vehículo tipo camioneta cuando fue interceptada por individuos armados.
Los atacantes abrieron fuego contra el automotor, provocando que Cano Sevilla perdiera la vida de forma instantánea en el lugar del ataque.
En el vehículo viajaban otras personas, quienes lograron salir de la unidad en medio de la balacera. Una de ellas resultó herida, pero se desconoce su identidad y estado de salud.
Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se trasladaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios que permitan dar con el paradero de los responsables.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen.