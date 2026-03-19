Interceptan y matan a técnico de fibra óptica en La Ceiba

La Ceiba

La violencia cobró la vida de una persona y otra más resultó herida la medianoche de ayer miércoles tras un ataque armado en la colonia La Pradera de La Ceiba.

La víctima mortal fue identificada como Darwin Samuel Cano Sevilla, de 32 años de edad.

Según reportes preliminares, Cano Sevilla residía en la colonia El Búfalo y se desempeñaba en la instalación de cableado de fibra óptica.

Hermelo Madrid, portavoz de la Policía Nacional en la zona, informó que la víctima se conducía en un vehículo tipo camioneta cuando fue interceptada por individuos armados.