“La intención de él era matarme”: Mujer narra agresión de su expareja en El Paraíso

El Paraíso, Honduras

Nelly Carolina Merlo Oliva resultó gravemente herida tras ser atacada por su expareja con un hacha que le provocó una lesión severa en la cabeza. La mujer fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital Gabriela Alvarado, en Danlí, El Paraíso, donde recibe atención médica. La víctima denunció que el ataque ocurrió por “despecho”. Nelly Merlo relató a un canal local que su expareja se encontraba trabajando cerca de su casa y, de manera repentina, tomó un hacha para agredirla.

La víctima forcejeó con él para evitar el ataque, pero el arma alcanzó a golpear su cabeza. Inmediatamente, se encerró en su casa y, con la ayuda de sus vecinos, logró escapar del agresor.

Nelly Merlo también declaró que su expareja ya había mostrado conductas intimidantes hacia ella y sus hijos. “Me dijo que si yo lo dejaba me iba a matar y a uno de mis hijos”, relató. Sin embargo, por miedo nunca lo denunció. Por ahora no se ha revelado la identidad del agresor.

Violencia contra las mujeres en Honduras