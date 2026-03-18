Matan a pedradas a un soldador en el sector El Zapotal de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La víctima fue identificada como Juan Rodríguez, de oficio soldador, según informaron preliminarmente las autoridades en la escena del crimen.

Un hecho violento se registró en las últimas horas en el sector El Zapotal, en San Pedro Sula, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado brutalmente a pedradas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría sido agredido por desconocidos, quienes le quitaron la vida utilizando piedras, en circunstancias que están bajo investigación.

Vecinos del sector fueron quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de lo ocurrido. Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar resguardar la escena del crimen.

Asimismo, se informó que personal de Medicina Forense se encuentra a la espera para realizar el levantamiento cadavérico correspondiente.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables de este asesinato.