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Matan a disparos a joven de 26 años en El Paraíso

La víctima fue identificada como Cristian Moncada. Murió en la colonia Villa Lilian tras ser atacado a disparos por desconocidos

Matan a disparos a joven de 26 años en El Paraíso

Un ataque armado acabó con la vida de un joven en la colonia Villa Lilian, en El Paraíso.

 Foto: La Prensa
El Paraíso, Honduras

Un joven de 26 años, identificado como Cristian Moncada, fue asesinado a tiros en la colonia Villa Lilian, en la ciudad de El Paraíso.

Según versiones preliminares, el joven fue interceptado por desconocidos, quienes le dispararon, provocándole la muerte de manera inmediata.

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Al lugar del crimen acudieron autoridades forenses y familiares, donde el joven yacía boca abajo sobre una zona cubierta de hojas secas.

¿Quién era Cristian Moncada?

Cristian Moncada era originario de la colonia Nueva Esperanza de Danlí, al oriente de Honduras.

Hasta el momento, se desconocen las causas del crimen, así como la identidad de los responsables.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación ante el incremento de hechos violentos en la zona y solicitaron a las autoridades reforzar la seguridad para prevenir nuevos incidentes.

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Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
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