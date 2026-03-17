Matan a disparos a joven de 26 años en El Paraíso

El Paraíso, Honduras

Un joven de 26 años, identificado como Cristian Moncada, fue asesinado a tiros en la colonia Villa Lilian, en la ciudad de El Paraíso. Según versiones preliminares, el joven fue interceptado por desconocidos, quienes le dispararon, provocándole la muerte de manera inmediata.

Al lugar del crimen acudieron autoridades forenses y familiares, donde el joven yacía boca abajo sobre una zona cubierta de hojas secas.

¿Quién era Cristian Moncada?