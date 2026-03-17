Madre e hijos habrían pagado L70 mil para matar a miembro de la comunidad LGTBIQ+ en Olancho

Este martes, el Ministerio Público ejecutó tres allanamientos en el departamento de Olancho, con el objetivo de capturar a tres presuntos responsables del crimen de una persona que formaba parte de la comunidad LGTBIQ+.
La operación se coordinó con agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y dejó como resultado la captura de Ana María Alonzo Isaúla y sus hijos Rossy Milenia y Carlos Ariel Maradiaga Alonzo, a quienes el Ministerio Público acusa de suponerlos responsables del asesinato de Sonia Yamileth Rivera Zavala.
De acuerdo con las investigaciones, se estableció que los tres miembros de la familia habrían planificado el crimen. Asimismo, habrían pagado la suma de 70,000 lempiras para dar muerte a la víctima y a otra persona.
Crimen
El hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2024 en la aldea de Jutiquile, municipio de Juticalpa.
A eso de las 11:30 de la mañana, la víctima se encontraba junto a un familiar a la orilla de la carretera, en un puesto de frutas donde vendía naranjas, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron y, sin mediar palabras, uno de ellos abrió fuego en reiteradas ocasiones.
Tras el ataque, los sicarios huyeron del lugar con rumbo desconocido. Se espera que con la captura de los autores intelectuales las indagaciones continúen hasta dar con la captura de los que ultimaron a Rivera Zavala.