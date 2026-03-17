Madre e hijos habrían pagado L70 mil para matar a miembro de la comunidad LGTBIQ+ en Olancho

Olancho

Este martes, el Ministerio Público ejecutó tres allanamientos en el departamento de Olancho, con el objetivo de capturar a tres presuntos responsables del crimen de una persona que formaba parte de la comunidad LGTBIQ+. La operación se coordinó con agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y dejó como resultado la captura de Ana María Alonzo Isaúla y sus hijos Rossy Milenia y Carlos Ariel Maradiaga Alonzo, a quienes el Ministerio Público acusa de suponerlos responsables del asesinato de Sonia Yamileth Rivera Zavala.

De acuerdo con las investigaciones, se estableció que los tres miembros de la familia habrían planificado el crimen. Asimismo, habrían pagado la suma de 70,000 lempiras para dar muerte a la víctima y a otra persona.

Crimen