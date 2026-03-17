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Ejecutan a una mujer en la colonia Cerrito Lindo de San Pedro Sula

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre los responsables ni el posible móvil del crimen

Ejecutan a una mujer en la colonia Cerrito Lindo de San Pedro Sula

Escena donde fue encontrada asesinada una mujer en la colonia Cerrito Lindo de San Pedro Sula.

Fotografía: Cortesía
SAN PEDRO SULA

Una mujer perdió la vida la noche del lunes tras registrarse un fuerte tiroteo en la colonia Cerrito Lindo, ubicada en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho violento ocurrió en una solitaria calle de la zona, donde se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego que alertaron a los vecinos.

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Testigos indicaron que sujetos armados habrían trasladado a la víctima hasta el lugar, donde la obligaron a bajar y posteriormente la lanzaron al suelo antes de dispararle en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, pobladores del sector dieron aviso a los cuerpos de socorro, quienes al llegar confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como María Rivera Peña, cuyo cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público para realizar la autopsia correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre los responsables ni el posible móvil del crimen, mientras se mantienen las investigaciones en la zona para esclarecer lo ocurrido.

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Redacción La Prensa
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