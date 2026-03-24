San Pedro Sula a las puertas de una emergencia ambiental por cantidad de basura en las calles

San Pedro Sula enfrenta una crisis sanitaria en la recolección de basura desde hace varios meses. Los vecinos que pagan una tasa por ese servicio y piden a las autoridades municipales actuar ante la situación que se está viviendo. En la gráfica los alrededores de centros educativos y del comedor comunitario infantil en el barrio Medina se ha formado un basurero cladestino a vista de las autoridades.
La municipalidad de San Pedro Sula ha informado que está al día con los pagos a la empresa que maneja la recolección de desechos, SUlambiente. Mensualmente paga 36.5 millones de lempiras, mientras que la concesionaria asegura que realiza la recolección en tiempo y forma.
Los promontorios de basura están generando contaminación a todo nivel, los roedores están aumentando igual los malos olores en zonas donde se venden productos comestibles.
La Dirección de Servicios Especializados Especializados, Dirsee, no está realizando su papel de supervisar y asegurarse que Sulambiente esté realizando su labor como se debe. La gráfica es un ejemplo de la suciedad en la capital industrial. Las medianas de los bulevares están convertidas en basureros.
Los sampedranos denuncian que el tren de aseo no pasa y muchas veces tarda hasta dos semanas. Los recolectore no recogen todas las bolsas. La empresa responsable asegura que los problemas se deben al clima, pero la crisis de la recolección comenzó hace ya varios meses.
Los sampedranos están a las puertas de enfrentar una emergencia ambiental por la cantidad de basura en todos los barrios y colonias de la ciudad, asi como en los bulevares.
Los sampedranos le piden al alcalde Roberto Contreras, a través de sus redes sociales, que haga algo para resolver la situación. Además piden a la Fiscalía del Ambiente intervenir e investigar que es lo que realmente sucede entre la municipalidad y la empresa recolectora.
Los promontorios de basura están en cada esquina. Pero según los encargados, tanto de la municipalidad como de Sulambiente, todo marcha bien.
Los sampedranos pagan una tasa por este servicio y también una tasa denominada Ciudad Limpiai, sin embargo, desconocen por qué existe y se agudiza el problema de recolección.
"Ya no aguantamos", dice Carla Maradiaga, quien también pide a las autoridades municipales limpiar las aceras de cables tirados, ya que la ciudad está descuidada y sucia.