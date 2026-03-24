San Pedro Sula a las puertas de una emergencia ambiental por cantidad de basura en las calles

San Pedro Sula enfrenta una crisis sanitaria en la recolección de basura desde hace varios meses. Los vecinos que pagan una tasa por ese servicio y piden a las autoridades municipales actuar ante la situación que se está viviendo. En la gráfica los alrededores de centros educativos y del comedor comunitario infantil en el barrio Medina se ha formado un basurero cladestino a vista de las autoridades.