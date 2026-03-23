Estas zonas de San Pedro Sula tendrán cortes de energía esta semana

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció una serie de cortes de energía para distintos sectores de San Pedro Sula esta semana, como parte de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red. Las interrupciones afectarán tanto zonas residenciales como comerciales, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias.
Para el martes 24 de marzo, las cuadrillas realizarán mantenimiento general y control de vegetación en los circuitos L208 y L247 de la subestación Bermejo. Estas labores implicarán la suspensión del servicio.
El corte está previsto de 9:00 am a 3:00 pm, afectando tanto zonas residenciales como comerciales, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias.
En el circuito L208, la interrupción alcanzará a la residencial La Guadalupe, barrio Las Acacias, Guamilito, barrio Las Flores y el Supermercado Júnior.
Mientras tanto, el circuito L247 dejará sin energía a áreas como el barrio Guadalupe, Expocentro, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y el Molino Harinero Sula.
Para el miércoles 25 de marzo, la Enee ha programado un corte más puntual en la subestación Bella Vista, específicamente en una sección del circuito L211, debido a trabajos de despeje solicitados por una empresa de la zona.
En esta jornada, la suspensión del servicio eléctrico se limitará a la colonia Trejo, en un horario de 8:00 am a 2:00 pm, por lo que los residentes deberán planificar sus actividades con antelación.
El jueves 26 de marzo se concentra la mayor cantidad de sectores afectados, nuevamente en la subestación Bermejo, donde se ejecutarán trabajos de instalación de potencia en un reconectador, así como control de vegetación y cambio de aislamiento.
Entre las 9:00 am y 3:00 pm, la interrupción en el circuito L248 dejará sin electricidad a colonias como Tara, Colvisula, Los Zorzales, Los Álamos, residencial Villas Matilda, El Barrial y Villas San Antonio.
Ese día, en el mismo horario, el circuito L227 también será intervenido, afectando a sectores como la colonia Prieto, Río Blanco, El Zapotal, Villas Pedregal, El Retiro, Invema, la escuela Happy Days, Delicias del Norte y Boquitas Tropical.