Fallece la ex primera dama de Honduras Bessie Watson de Reina

Tegucigalpa, Honduras.

La noche de este martes 24 de marzo se confirmó el fallecimiento de la exprimera dama de Honduras, Bessie Dolores Watson de Reina, generando muestras de pesar en distintos sectores del país. La noticia fue confirmada por la dama de sociedad Nora Schauer, quien a través de sus redes sociales expresó sus condolencias a la familia de la exfuncionaria.

"La ex Primera Dama Bessie Watson de Reina, recién acaba de fallecer. Mi pésame a sus hijas y demás familiares. QEPD. Gracias por la confianza que me confirió cuando fue Primera Dama", escribió Schauer. Watson de Reina fue esposa del expresidente Carlos Roberto Reina, quien gobernó Honduras entre 1994 y 1998, período en el que ella asumió el rol de Primera Dama.

Durante su etapa en Casa Presidencial, acompañó distintas iniciativas de carácter social y actividades oficiales, manteniendo una presencia institucional en apoyo a la gestión gubernamental. En el ámbito personal, formó una familia junto al exmandatario, con quien procreó a sus hijos Karla Marina, Roberto Antonio (fallecido), Lolita y Florencia Reina Watson.