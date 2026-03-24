¿Qué pasará ahora con Johel Zelaya tras juicio político? Fátima Mena lo explica

En ese sentido, la abogada señaló que la figura de la revisión administrativa ha sido cuestionada en el pasado, incluso generando sanciones internacionales contra el Estado de Honduras por su uso indebido. A raíz de esas experiencias, explicó, surgió la figura del juicio político como un mecanismo más claro y regulado, impulsado tras las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.