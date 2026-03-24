Concluye audiencia del juicio político contra Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras

El fiscal suspendido Johel Zelaya se despidió ante la comisión legislativa asegurando que su caso se trata de un juicio meramente político. “Me llevó la convicción; en efecto, es un juicio político. Los respeto a cada uno de ustedes y no tengo nada en su contra”, afirmó, en declaraciones que reflejan tanto su posición como su desacuerdo con el proceso en su contra.

Zelaya destacó que su presencia ante la comisión especial de juicio político no se debe a audios ni a videos que se han difundido. “Yo no estoy aquí por los audios, por los videos. Yo estoy aquí porque estorbo. Yo les digo algo: me voy con la frente en alto”, sostuvo. El fiscal suspendido relató que se le plantearon dos alternativas: renunciar o enfrentar un juicio político. “Me pidieron que renunciara y me pusieron los dos escenarios. Juicio político o renuncia”, declaró, dejando claro que eligió defender su posición y no ceder ante lo que consideró una presión externa. En su intervención, Zelaya concluyó su inocencia respecto a los señalamientos. “Usted sabe que yo no he cometido delitos”, aseguró, buscando reafirmar su credibilidad y subrayar que su trayectoria profesional no está manchada por actos ilícitos.

Jorge Calix: Chequesol y narcovideo

Durante la comparecencia de Johel Zelaya se registró una fuerte discusión con el diputado Jorge Cálix sobre la presunta selectividad de la justicia en casos que involucran a generales en condición de retiro y el caso “Chequesol”. Jorge Cálix cuestionó: “¿Por qué sobre el caso ‘Chequesol’ no hizo cadena nacional y sobre los audios sí?”. “Son casos diferentes; los videos eran públicos, los audios no”, respondió Zelaya. El fiscal suspendido elevó el tono de voz y agregó: “Usted ha irrespetado al pueblo hondureño, no sacó ni un voto y fue juramentado”. Cálix replicó de inmediato: “¿Usted llamó a testificar a las personas que aparecen en el ‘Narcovideo’ o a los mencionados en el juicio de Nueva York?”. El legislador cuestionó además: “Las directrices que le daba Libre y Luis Redondo al Ministerio Público, ¿no son intromisión?”. Zelaya respondió: “Una intromisión no se la acepto a nadie. Yo no estoy aquí para hacerle los mandados a nadie; sé que me quitan porque yo estorbo”. “Yo tengo mis herramientas como fiscal general; los audios son reales. Desbloquéeme esos audios y deme 15 días más como fiscal, y nos vamos junto a usted (Jorge Cálix)”, pidió Zelaya en respuesta a los cuestionamientos del diputado. En otro momento, Zelaya lanzó fuertes declaraciones contra Cálix, asegurando que ha “irrespetado al pueblo hondureño, ya que el pueblo hondureño no votó por él”. Zelaya incluso señaló a Cálix que estaba “enamorado de Mel”, después de explicar que revisaba su teléfono por un mensaje recibido en el que se le recordaba que no era diputado porque no había obtenido ni un solo voto. Por su parte, Francis Cabrera cuestionó a Johel Zelaya sobre su actuación en dos casos: “¿Por qué actuó de inmediato cuando circuló un audio en el que personas, en un grupo de WhatsApp, mencionaban intenciones de causarle daño a Manuel Zelaya Rosales? ¿Y por qué se tardó meses en presentar un requerimiento en el caso Chequesol?” “No podemos presentar un requerimiento solo con el informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC)”, argumentó Johel Zelaya. Video de Carlon “Hay un expediente de Mel Zelaya”, confirmó Johel Zelaya durante el interrogatorio de Jorge Cálix sobre el video de “La Mitad es para el Comandante”. “Este señor, Carlos Zelaya, ¿usted lo vio que agarró dinero ahí?, Johel Zelaya cuestionó a Jorge Cálix. “Verse envuelto en un acto de eso es vergonzoso (...) es detestable”, remarcó Zelaya.

Toño Rivera: “Nombramiento fue ilegal”

En la audiencia que duró cuatro horas por el juicio político en su contra, el diputado Antonio Rivera cuestionó a Johel Zelaya sobre su aceptación del cargo de fiscal, argumentando que, según Rivera, su nombramiento fue ilegal. En respuesta, el fiscal general suspendido recordó que fue el propio Congreso el que aprobó su ratificación en el puesto. En un momento de tensión, Zelaya lanzó una dura advertencia: “Si yo fuera selectivo, yo lo dañaría a usted, Jorge Cálix”, subrayando que no actúa con favoritismos. El fiscal suspendido añadió que no teme a ninguna acción en su contra, asegurando: “No tengo temor de nada; se presentaron requerimientos fiscales de todos los partidos políticos”.

“Audios son reales”