Defensa desiste de Carlos Zelaya como testigo en caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.

La defensa del exministro José Carlos Cardona desistió de presentar como testigo al exdiputado Carlos Zelaya en la audiencia inicial del caso Sedesol, conocido como “Chequesol”, luego de que se conociera un informe médico que revela su delicado estado de salud. El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que el documento fue remitido al tribunal a través de una aplicación de mensajería y detalla que Zelaya se encuentra en tratamiento en México por cáncer de pulmón con metástasis, lo que le impide viajar y comparecer ante el juez. “Un informe que fue remitido vía red social de mensajería al secretario del juez de letras designado, un informe de salud médica del señor Carlos Zelaya. En tal sentido, se hace referencia de un padecimiento de salud por el que en estos momentos está siendo atendido y por lo que existe la imposibilidad de presentarse ante el juez de letras designado para realizar las veces de testigo”, explicó Carlos Silva.

Silva detalló que, tras la lectura del informe en audiencia, el documento fue puesto en conocimiento del equipo de defensa del exministro Cardona, que originalmente había propuesto al exdiputado como testigo. “Ellos manifestaron que en aras de la audiencia inicial la defensa desiste del testigo Carlos Zelaya, condición que fue manifestada en estrado al juez de letras designado”, añadió. Durante la jornada judicial también se desarrollan otras diligencias probatorias dentro del proceso.

Defensa técnica en caso Sedesol

La defensa técnica explicó que en la audiencia se revisarán los elementos periciales presentados por el Ministerio Público para determinar si cumplen con las garantías establecidas por la legislación. “El día de hoy vamos a realizar las pruebas pertinentes para poder establecer si cumplió o no con las garantías establecidas para que los insumos con los que él pudo realizar su pericia, los cuales se basan en un informe del Tribunal Superior de Cuentas, están establecidos y apegados a lo que enmarca nuestra legislación”, señaló el abogado Jaime Rodríguez, parte de la defensa. El profesional del derecho indicó que la audiencia inicial incluye la evacuación de varios medios probatorios presentados por las partes. “Son 37 medios de prueba, entre los que se encuentran algunos testigos propuestos por tanto la defensa de Isis Cuéllar como también la defensa de José Carlos Cardona”, detalló. Rodríguez agregó que durante la jornada el Ministerio Público tendrá la oportunidad de interrogar al perito que elaboró el informe, seguido por las preguntas de la defensa y de la Procuraduría General de la República, si así lo estima pertinente.

¿Qué pasará con el testimonio de Luis Redondo?

En relación con el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien también fue convocado como testigo, el portavoz del Poder Judicial informó que ya se iniciaron las gestiones para su citación mediante edictos. “Ya se realizaron las gestiones correspondientes para la publicación de los edictos y que él sea citado de esa manera”, subrayó Silva.