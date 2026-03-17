Cae supuesto encargado de la MS-13 en Lomas del Carmen

Un supuesto miembro de la Mara Salvatrucha fue detenido en las últimas horas en el sector Lomas del Carmen, San Pedro Sula.
El detenido, alias Elyer, es señalado por autoridades como encargado y distribuidor de drogas y tendría el rango de "traka" desde hace un año.
El operativo coordinado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) culminó en la detención del sospechoso y el decomiso de evidencia que será añadida al expediente.
Le fueron decomisados 130 envoltorios de supuesta cocaína, 20 envoltorios de supuesto crack, dinero en efectivo y un teléfono celular.
Para continuar con el proceso legal correspondiente, el sospechoso fue remitido a la Fiscalía competente por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.