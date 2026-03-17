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Cae supuesto encargado de la MS-13 en Lomas del Carmen

El detenido es señalado por autoridades de coordinar la venta de sustancias ilegales en el sector Lomas del Carmen, San Pedro Sula

Cae supuesto encargado de la MS-13 en Lomas del Carmen

Será acusado por el delito de tráfico de drogas.

San Pedro Sula.

Un supuesto miembro de la Mara Salvatrucha fue detenido en las últimas horas en el sector Lomas del Carmen, San Pedro Sula.

El detenido, alias Elyer, es señalado por autoridades como encargado y distribuidor de drogas y tendría el rango de "traka" desde hace un año.

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El operativo coordinado por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) culminó en la detención del sospechoso y el decomiso de evidencia que será añadida al expediente.

Le fueron decomisados 130 envoltorios de supuesta cocaína, 20 envoltorios de supuesto crack, dinero en efectivo y un teléfono celular.

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Para continuar con el proceso legal correspondiente, el sospechoso fue remitido a la Fiscalía competente por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

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Redacción La Prensa
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