Capturan a padrastro acusado de intentar asesinar a su hijastra en Roatán

TEGUCIGALPA, HONDURAS

De acuerdo con el informe policial, el principal sospechoso es el padrastro de la menor, quien presuntamente, bajo los efectos del alcohol, ingresó por una ventana a la habitación de la niña y la atacó con una botella de vidrio quebrada, provocándole múltiples heridas en el rostro, cuello y mandíbula.

La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y con apoyo de agentes preventivos de la UDEP-11, capturó a dos hombres vinculados a un hecho violento ocurrido en el sector de Coxen Hole, en el municipio de Roatán.

Gracias a la alerta de los vecinos, la menor fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital Público de Roatán, donde permanece recibiendo atención médica.

Tras el hecho, equipos de la DPI realizaron operaciones estratégicas de localización y búsqueda en el sector conocido como “Calle Ocho” de Coxen Hole, donde lograron capturar al sospechoso, un hombre de 27 años, originario de Olanchito. Al detenido se le supone responsable del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada.

Al verificar sus antecedentes en el sistema policial, las autoridades constataron que el individuo también posee una orden de captura pendiente por el delito de parricidio, emitida por los juzgados de Olanchito.

Durante el operativo también fue detenido un segundo individuo de 32 años, originario de La Masica, a quien se le supone responsable del delito de encubrimiento, ya que presuntamente brindó refugio y ocultó al agresor principal tras el ataque contra la menor.

Al momento de la detención, a los sospechosos se les decomisaron varias prendas de vestir que serán utilizadas como evidencia en el proceso judicial, entre ellas una calzoneta roja con franjas, una camisa verde y una gorra negra marca Nike.

Ambos detenidos fueron remitidos a la orden del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente y responder por los delitos que se les imputan.