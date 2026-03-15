Capturan a cuatro presuntos distribuidores de droga en El Progreso

El Progreso Yoro

La Policía Nacional capturó a cuatro presuntos distribuidores independientes de droga durante diferentes acciones operativas realizadas en el municipio de El Progreso, como parte del Plan Estratégico “Barrios y Comunidades Seguras 2026”.

Los sospechosos fueron requeridos en distintos sectores de la ciudad tras labores de vigilancia y seguimiento desarrolladas por los agentes preventivos.

Los detenidos son cuatro hombres conocidos por los alias de “El Joys”, “El Bonerges”, “El Jaby” y “El Sergio”, cuyas edades oscilan entre los 21 y 38 años.

Según el reporte policial, son originarios de los departamentos de Yoro, Atlántida y Colón, y residen en la aldea Urraco Norte y en las colonias Los Laureles, Berlín y Residencial El Progreso, en El Progreso, Yoro.

De acuerdo con las autoridades, los individuos fueron sorprendidos infraganti en posesión de varios envoltorios con supuesta droga. A alias “El Joys” se le decomisaron seis envoltorios plásticos transparentes que contenían polvo blanco, presunta cocaína.

Asimismo, a alias “El Bonerges” y “El Jaby” se les decomisaron cinco envoltorios plásticos con la misma sustancia ilícita a cada uno. Mientras tanto, a “El Sergio” se le encontraron tres bolsitas plásticas transparentes que contenían hierba seca, supuesta marihuana.

Las autoridades confirmaron que se han abierto líneas de investigación para determinar la posible vinculación de los detenidos con alguna estructura criminal dedicada al microtráfico y narcomenudeo en diferentes sectores del municipio y zonas aledañas.

Tras su detención, a los sospechosos se les leyeron sus derechos y, junto con la evidencia decomisada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que respondan por el supuesto delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública y del Estado de Honduras.