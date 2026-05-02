Joven en motocicleta muere tras impactar contra un árbol en la avenida Juan Pablo II

SAN PEDRO SULA

La víctima fue identificada como Josep Reyes Ramos , quien se conducía en su motocicleta cuando, por razones aún no esclarecidas, perdió el control de la motocicleta y terminó impactando violentamente contra un árbol a la orilla de la vía.

Un joven en motocicleta perdió la vida la noche del viernes luego de sufrir un accidente de tránsito en la avenida Juan Pablo II de San Pedro Sula, a la altura de donde operaba la Empacadora Continental.

El fuerte choque le provocó la muerte de manera casi inmediata, según informaron personas que se encontraban en el lugar y alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

Elementos de la Policía Nacional y equipos de emergencia se desplazaron hasta la escena, donde confirmaron el fallecimiento del joven y acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

De acuerdo con versiones preliminares, el joven habría perdido el control de la motocicleta, aunque serán las autoridades competentes las que determinen las causas exactas del fatal percance.

Familiares del fallecido llegaron al lugar minutos después. Uno de los hermanos de la víctima relató cómo recibió la noticia del accidente y los angustiosos momentos vividos al llegar a la escena.

“Dejando una carrera allá en la Primavera andaba cuando me llamaron y me dijeron: ‘mira que hubo un accidente’, salimos de inmediato. Fui a recoger a mi hermana y a mi otro hermano, y cuando llegamos al lugar ya lo tenían tapado... es duro, cuesta creerlo, pero es doloroso”, expresó.

El cuerpo de Josep Reyes Ramos fue trasladado a la morgue sampedrana, donde se le practicará la autopsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.

Este hecho se suma a la lista de accidentes de tránsito que continúan cobrando vidas en Honduras, especialmente aquellos en los que se ven involucrados motociclistas.