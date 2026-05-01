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Muere motociclista y mujer resulta lesionada en un accidente en Talanga

Un hecho vial ocurrido en el kilómetro 52 de la carretera RN-15, en Talanga, dejó un motociclista muerto y una mujer lesionada

Muere motociclista y mujer resulta lesionada en un accidente en Talanga

La persona fallecida fue identificada como Geiner Odair Ortega Matute de 28 años.

 Foto: Cortesía
Talanga, Honduras

Un accidente vial ocurrido en la tarde de este viernes dejó como resultado la muerte de un hombre que se transportaba en motocicleta y a una mujer con lesiones de gravedad. El hecho se registró en el municipio de Talanga, Francisco Morazán.

El incidente ocurrió sobre la carretera RN-15, en el kilómetro 52, en las cercanías del balneario Villa Real, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

La persona fallecida fue identificada como Geiner Odair Ortega Matute, de 28 años de edad, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta.

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Hasta ahora, las autoridades no han logrado establecer la identidad de la mujer involucrada en el hecho.

Elementos de la Policía se presentaron en la zona para asegurar el área y llevar a cabo las investigaciones correspondientes. De igual forma, personal de Medicina Forense acudió al lugar para realizar el levantamiento del cadáver.

Las circunstancias que provocaron el accidente todavía no han sido determinadas y continúan bajo investigación.

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Redacción La Prensa
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