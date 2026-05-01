Muere motociclista y mujer resulta lesionada en un accidente en Talanga

Talanga, Honduras

Un accidente vial ocurrido en la tarde de este viernes dejó como resultado la muerte de un hombre que se transportaba en motocicleta y a una mujer con lesiones de gravedad. El hecho se registró en el municipio de Talanga, Francisco Morazán.

El incidente ocurrió sobre la carretera RN-15, en el kilómetro 52, en las cercanías del balneario Villa Real, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

La persona fallecida fue identificada como Geiner Odair Ortega Matute, de 28 años de edad, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta.