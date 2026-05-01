Capturan a otro supuesto integrante del "Cartel del Diablo", tras enfrentarse a la Policía en Marale

Marale, Honduras

Una reciente intervención policial, en la zona norte del departamento de Francisco Morazán, culminó con la captura de un joven señalado como supuesto miembro de la estructura criminal denominada “Cártel del Diablo”.

El detenido fue identificado como Carlos Daniel Palma Murillo de 21 años, conocido con el alias de “Calolo”. De acuerdo con datos preliminares, es originario y habitante del caserío El Calichón. Según el reporte oficial de la Policía Nacional, el individuo habría mostrado resistencia durante una inspección realizada por los agentes.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Marale, específicamente en la comunidad de El Calichón, zona que colinda con Sulaco, en el departamento de Yoro. Ambos sectores han sido señalados recientemente por registrar un aumento en hechos delictivos y situaciones de violencia.

El jefe de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, comisionado Wilber Reyes, explicó que el hecho ocurrió mientras agentes realizaban labores de vigilancia preventiva. Según detalló, durante la inspección a varias personas que se movilizaban en motocicleta, uno de los individuos reaccionó de forma agresiva y se negó a la revisión, llegando incluso a confrontar a los funcionarios policiales cuando intentaron requerirlo.

Agentes a bordo de una unidad policial intentaron detener a dos motocicletas en las que se desplazaban dos hombres; sin embargo, ambos ignoraron la orden de alto. En medio de la persecución, uno de los conductores perdió el equilibrio y terminó cayendo al suelo, lo que permitió su intervención por parte de la policia, mientras que el otro logró escapar del lugar.

Durante la acción policial, el individuo señalado como supuesto integrante del “Cártel del Diablo”, sufrió golpes menores tras caer de la motocicleta en la que se movilizaba.

Mientras tanto, las autoridades informaron que mantienen operativos de búsqueda en los sectores de Marale y Sulaco para dar con el paradero de su acompañante.

Carlos Palma ya había sido arrestado anteriormente, el 11 de abril, en la aldea San Antonio, municipio de Sulaco, cuando se le decomisó un fusil y varios paquetes de supuesta marihuana.

En ese momento, fue puesto a disposición de un juzgado en el departamento de Yoro junto con las evidencias incautadas; sin embargo, durante la audiencia inicial recuperó su libertad, una decisión que, según la Policía, no lograron esclarecer.