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Cae presunto asesino del abogado René Altamirano en El Progreso

Según el comunicado oficial del Ministerio Público, las investigaciones vinculan directamente a Franklin Ramírez con el crimen que conmocionó al gremio legal de la zona norte de Honduras

Cae presunto asesino del abogado René Altamirano en El Progreso
San Pedro Sula

El Ministerio Público confirmó este martes la captura de Franklin Eduardo Ramírez Majano (23) en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro. Ramírez Majano es señalado como el presunto autor material del asesinato del reconocido abogado penalista René Altamirano Interiano.

Al sospechoso le decomisaron dos motocicletas y ropa que habría sido utilizada durante el crimen. De acuerdo con datos policiales, sería integrante de la MS-13.

Según las primeras líneas de investigación, al abogado le daban seguimiento desde hace un mes; además, habrían pagado más de 50,000 lempiras por asesinarlo.

La detención fue ejecutada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula, en coordinación con la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI.

René Altamirano era el apoderado legal del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri.

René Altamirano era el apoderado legal del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri.

Ataque en el barrio Medina

El fatídico suceso ocurrió el pasado 6 de febrero de 2026 en el populoso barrio Medina de San Pedro Sula.

De acuerdo con los reportes policiales, el profesional del derecho fue interceptado a plena luz del día por sujetos que se conducían en una motocicleta. Los sicarios le dispararon en reiteradas ocasiones a solo una cuadra de su bufete, ubicado en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida.

René Altamirano era un respetado abogado penalista con una amplia trayectoria en los tribunales de la zona norte del país.

Con la captura de Franklin Eduardo Ramírez, las autoridades esperan esclarecer no solo la ejecución material, sino también los móviles y posibles autores intelectuales que ordenaron la muerte del togado.

El detenido será puesto a la orden de los juzgados sampedranos para iniciar el proceso penal correspondiente.

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Redacción La Prensa
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