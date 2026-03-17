Cae presunto asesino del abogado René Altamirano en El Progreso

San Pedro Sula

El Ministerio Público confirmó este martes la captura de Franklin Eduardo Ramírez Majano (23) en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro. Ramírez Majano es señalado como el presunto autor material del asesinato del reconocido abogado penalista René Altamirano Interiano.

Al sospechoso le decomisaron dos motocicletas y ropa que habría sido utilizada durante el crimen. De acuerdo con datos policiales, sería integrante de la MS-13.

Según las primeras líneas de investigación, al abogado le daban seguimiento desde hace un mes; además, habrían pagado más de 50,000 lempiras por asesinarlo.

La detención fue ejecutada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula, en coordinación con la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI.