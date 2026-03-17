"Pónganse en la juega": investigan supuesto audio extorsivo contra transportistas de la López Arellano

Choloma, Cortés.

Tensión ha causado entre transportistas y usuarios del sector López Arellano (Choloma, Cortés) la publicación de un audio que, supuestamente, tiene como fin extorsionar y amenazar a los operadores del transporte público de esa zona. En el audio amenazante atribuido a una estructura criminal, que se identifica como el “Tren de Aragua”, se advierte sobre posibles represalias si no se concretan acuerdos relacionados con el pago de extorsión.

En el mensaje, cuya duración es de apenas unos segundos, un hombre exige la realización de una reunión con encargados de rutas y conductores del sector López, advirtiendo que, de no lograrse un entendimiento antes de las 9:00 de la mañana, comenzarían ataques violentos contra personas vinculadas al transporte.

Además, solicita que el audio sea compartido entre todas las rutas para que los trabajadores conozcan la supuesta amenaza. "Mira a ver, la mera neta, que la onda está así, mira ve, nosotros te estamos dando la oportunidad de que lleguemos a un acuerdo, ¿me entiendes? Va, bueno, mira lo siguiente, así ve, todo sector López, queremos una reunión con todos los encargados de todos los buses, pues, ¿me entiendes qué pedo? Va, y los choferes, pues", se escucha al inicio del audio que solo dura unos segundos. "Si antes de las 9:00 de la mañana nosotros no llegamos a un acuerdo, vamos a comenzar a ejecutar gente, pues, ¿me entiendes qué pedo? Pues, así que pónganse en la juega, que la onda no es paja, loco, la mera neta, así que pónganse de vivo, perro, que a mucha paja hemos estado hablando, la mera neta, pues", advierte el hombre.