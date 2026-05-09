“Ya vengo, voy a hacer un mandado”: hallan sin vida a madre desaparecida en Trujillo

Trujillo, Colón

El cuerpo sin vida de una madre fue encontrado este sábado en una zona solitaria del sector de Cocalito, en el municipio de Trujillo, luego de haber sido reportada como desaparecida desde la madrugada del jueves.

La víctima fue identificada como Karla Yesenia Peña Cárcamo, de 42 años, quien, según relataron sus familiares, salió de su vivienda alrededor de las 2:00 de la mañana con la intención de realizar un mandado, pero nunca regresó.

“Ella desapareció el jueves a las 2:00 de la mañana: ‘ya vengo, voy a hacer un mandado’, esas fueron sus últimas palabras”, recordó una familiar, quien además confirmó que la joven deja tres hijos en la orfandad.