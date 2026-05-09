“Ya vengo, voy a hacer un mandado”: hallan sin vida a madre desaparecida en Trujillo

El cuerpo sin vida de una madre fue encontrado este sábado en una zona solitaria del sector de Cocalito, en el municipio de Trujillo, luego de haber sido reportada como desaparecida desde la madrugada del jueves.
La víctima fue identificada como Karla Yesenia Peña Cárcamo, de 42 años, quien, según relataron sus familiares, salió de su vivienda alrededor de las 2:00 de la mañana con la intención de realizar un mandado, pero nunca regresó.
“Ella desapareció el jueves a las 2:00 de la mañana: ‘ya vengo, voy a hacer un mandado’, esas fueron sus últimas palabras”, recordó una familiar, quien además confirmó que la joven deja tres hijos en la orfandad.
El hallazgo del cuerpo se produjo en una calle poco transitada que conduce hacia la playa, en el sector de Cocalito, ubicado entre la carretera que conecta Trujillo con Puerto Castilla y la zona costera. El cuerpo fue encontrado tendido a un lado de la vía, lo que generó consternación entre los pobladores del área.
Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un informe oficial sobre la causa de la muerte. Sin embargo, de manera preliminar, personas que llegaron a la escena señalaron que el cuerpo presentaba varios impactos de bala, aunque el calibre del arma aún no ha sido determinado.
Agentes de investigación realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer el móvil del crimen.