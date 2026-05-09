Hallan cuerpo de mujer encostalado a la orilla de carretera en Olanchito

Olanchito, Yoro.

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de un costal a la orilla de la carretera RN-23, a la altura de la comunidad de El Agricultor, en el municipio de Olanchito, Yoro.

De manera preliminar, se informó que la víctima podría ser Marlén Paguada Rivera, conocida con el sobrenombre de “La Pioja”; sin embargo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente su identidad.

Vecinos y conocidos de la zona aseguraron que se trataría de la mujer antes mencionada.