Hallan cuerpo de mujer encostalado a la orilla de carretera en Olanchito

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de un costal a la orilla de la carretera RN-23, a la altura de la comunidad de El Agricultor, en el municipio de Olanchito, Yoro.
De manera preliminar, se informó que la víctima podría ser Marlén Paguada Rivera, conocida con el sobrenombre de “La Pioja”; sin embargo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente su identidad.
Vecinos y conocidos de la zona aseguraron que se trataría de la mujer antes mencionada.
El hallazgo se registró este sábado y generó conmoción entre los pobladores del sector, quienes alertaron a las autoridades tras observar el costal a un costado de la carretera.
Elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes.
Las autoridades realizan las diligencias necesarias para esclarecer el crimen y determinar oficialmente la identidad de la víctima, así como dar con el paradero de los responsables.
Hasta el momento, no se ha brindado información oficial sobre las posibles causas de muerte ni sobre personas sospechosas vinculadas al caso.