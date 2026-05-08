Ingeniero recibe 25 años de cárcel por matar a su pareja en Siguatepeque

Una condena de 25 años de prisión contra el ingeniero civil Jair Rigoberto Euceda López fue dictada en tribunales en las últimas horas.
Euceda López fue declarado culpable por el femicidio de su pareja, la docente Lesby Gisela Márquez Perdomo.
La sentencia fue dictada durante la audiencia de lectura de fallo, luego de un proceso judicial que se extendió por siete años desde que ocurrió el crimen en Siguatepeque, Comayagua.
El juicio oral y público se desarrolló entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. Durante ese período, fiscales presentaron pruebas periciales, documentales y testimoniales que, según el Ministerio Público, permitieron acreditar la responsabilidad penal de Euceda López en la muerte violenta de la profesora.
Hechos
Las investigaciones realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) establecen que el 22 de abril de 2019 el ahora condenado se desplazó entre las ciudades de El Progreso, Siguatepeque y Jesús de Otoro.
De acuerdo con el expediente, en este último sector abandonó el cuerpo de la víctima en un botadero ubicado en la comunidad de El Chorrito, a la altura del kilómetro 10, y posteriormente huyó con rumbo hacia la carretera del norte.
El Ministerio Público recordó que el procesado enfrentó el juicio bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, luego de presentar desde la audiencia inicial una caución hipotecaria correspondiente a un inmueble valorado en aproximadamente 1.8 millones de lempiras.
Con esta resolución, el caso avanza a la etapa de ejecución de la pena impuesta por el tribunal competente.