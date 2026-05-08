Ingeniero recibe 25 años de cárcel por matar a su pareja en Siguatepeque

San Pedro Sula.

Una condena de 25 años de prisión contra el ingeniero civil Jair Rigoberto Euceda López fue dictada en tribunales en las últimas horas. Euceda López fue declarado culpable por el femicidio de su pareja, la docente Lesby Gisela Márquez Perdomo.

La sentencia fue dictada durante la audiencia de lectura de fallo, luego de un proceso judicial que se extendió por siete años desde que ocurrió el crimen en Siguatepeque, Comayagua. El juicio oral y público se desarrolló entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. Durante ese período, fiscales presentaron pruebas periciales, documentales y testimoniales que, según el Ministerio Público, permitieron acreditar la responsabilidad penal de Euceda López en la muerte violenta de la profesora.

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