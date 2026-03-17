Cae supuesto miembro del Cártel del Diablo en Sulaco, Yoro

Un supuesto miembro de la estructura criminal Cártel del Diablo fue detenido en las últimas horas en una zona montañosa de Sulaco, Yoro.
Alias Cholo fue arrestado por agentes policiales en la aldea Carrizal, Sulaco, Yoro, después de múltiples operativos en esa zona en los últimos días, como consecuencia de la masacre en el sector El Espino en la que perdieron la vida cinco personas el 13 de marzo.
El detenido tiene 38 años de edad, originario y residente de la aldea El Zapote, en ese mismo municipio. Según el reporte policial, fue requerido tras labores de vigilancia e investigación orientadas a ubicar a presuntos colaboradores de estructuras criminales que operan en la zona.
Durante el procedimiento, los agentes decomisaron cinco camisas tipo fatiga militar, un pantalón del mismo estilo, un par de botas negras, tres camisas manga larga con leyendas alusivas al Cártel del Diablo, además de tres teléfonos celulares y una mochila de color negro.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sospechoso estaría vinculado a actividades de dicha organización delictiva, por lo que fue remitido a la autoridad competente por el delito de uso indebido de uniforme, insignias y equipo policial o militar.