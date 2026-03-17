Cae supuesto miembro del Cártel del Diablo en Sulaco, Yoro

Sulaco, Yoro.

Un supuesto miembro de la estructura criminal Cártel del Diablo fue detenido en las últimas horas en una zona montañosa de Sulaco, Yoro.

Alias Cholo fue arrestado por agentes policiales en la aldea Carrizal, Sulaco, Yoro, después de múltiples operativos en esa zona en los últimos días, como consecuencia de la masacre en el sector El Espino en la que perdieron la vida cinco personas el 13 de marzo.