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"Acá estoy": el desafiante video que subió El Diablo antes de la masacre de Sulaco

Esteban Ferrera, cabecilla del Cártel de El Diablo, subió este video desde una montaña de Sulaco, Yoro la madrugada de este viernes

Sulaco, Yoro

Esteban Ferrera, cabecilla del Cártel del Diablo, es muy activo en las redes sociales; una de sus últimas publicaciones en las redes sociales es arriba de una montaña en Sulaco.

En el material gráfico, subido en redes, El Diablo asegura que "ya en las cantinas no me quieren vender y por eso me voy a mi casa", se escucha.

¿Quién es Esteban Ferrera, cabecilla del Cártel de El Diablo?

Este viernes, en otro punto de Sulaco fueron encontradas cinco personas y en las redes sociales se especuló que entre las víctimas está El Diablo, algo que no se ha confirmado.

Mientras los compinches de El Diablo aseguran que su cuerpo fue llevado, las autoridades dicen que investigan el caso.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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