"Acá estoy": el desafiante video que subió El Diablo antes de la masacre de Sulaco

Sulaco, Yoro

Esteban Ferrera, cabecilla del Cártel del Diablo, es muy activo en las redes sociales; una de sus últimas publicaciones en las redes sociales es arriba de una montaña en Sulaco.

En el material gráfico, subido en redes, El Diablo asegura que "ya en las cantinas no me quieren vender y por eso me voy a mi casa", se escucha.