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Ultiman a dos hombres frente a la alcaldía de Orica, Francisco Morazán

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han brindado detalles sobre los responsables del ataque

Ultiman a dos hombres frente a la alcaldía de Orica, Francisco Morazán

Los cuerpos de los víctimas fueron trasladados a la morgue de Tegucigalpa mientras se realizan investigaciones para esclarecer el doble crimen.

ORICA, FRANCISCO MORAZÁN

Dos hombres fueron asesinados la mañana de este martes en el municipio de Orica, departamento de Francisco Morazán, en un hecho violento ocurrido en las cercanías de la alcaldía municipal.

El alcalde de la localidad, César Ferrera, confirmó el doble crimen y manifestó su preocupación por el repunte de violencia registrado en la zona, asegurando que se trata de un hecho sin precedentes en el municipio.

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“Nos sentimos preocupados, al mismo tiempo que en Orica nunca había sucedido una situación de estas; no sabemos cómo fue. Hasta ahorita no tengo datos sobre quiénes son ni nada”, expresó el edil.

Ferrera detalló que, según la información preliminar, una de las víctimas quedó tendida en el parque central, mientras que la otra fue encontrada a unas dos cuadras de distancia.

“Tengo entendido que son dos personas muertas, uno en el parque y otro a dos cuadras”, explicó.

El jefe municipal insistió en que Orica ha sido históricamente un lugar tranquilo. “Primera vez en Orica que pasa esto; es un municipio seguro, no tenemos problemas y honestamente no sé nada de lo que está pasando”, aseguró.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han brindado detalles sobre los responsables del ataque, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer el caso.

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Redacción La Prensa
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