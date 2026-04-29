4 de cada 10 hogares en SPS alquilan: “Hay cero posibilidades de adquirir vivienda”

“El alquiler, sabemos que donde las áreas densamente más pobladas, como esas ciudades con mayor población, están buscando casas para vivir, el alquiler es mayor. Entonces, si usted compara las áreas, las más baratas serían las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/campesinas-piden-acceso-a-tierras-para-salir-pobreza-CE11624336" target="_blank">áreas enteramente rurales,</a> que a veces tiene por cuestión de trabajo, alguna gente también se tiene que movilizar a las áreas rurales”, especificó Castillo.Detalló que “muchas casas ya ni las alquilan, sino que las usan como Airbnb porque les va mejor, porque cobran más alto el alquiler, ya sea por días, por semanas. En términos rurales para Honduras, que la mayoría del territorio nuestro es rural, entonces en el área rural como no hay ese empuje de inversiones todavía, entonces los alquileres ahí son más baratos”.Sobre el precio de alquiler, afirmó que depende del lugar, pues en algunos departamentos donde hay más inversión el costo es mayor. Por ejemplo, dijo que en <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="http://laprensa.hn/honduras/honduras-comayagua-aeropuerto-internacional-palmerola-american-airlines-vuelo-el-salvador-MF16139544" target="_blank">Palmerola </a>el precio de alquiler es mayor desde que instalaron el aeropuerto.En cambio, en El Paraíso, un departamento donde predomina el cultivo de café y tabaco, es menor, aunque también depende si es la ciudad o un área rural.Esta información contrasta al hablar de la adquisición de una vivienda propia, ya que los datos del INE muestran que en el área rural es más accesible comprar una casa en comparación con las ciudades.Por ejemplo, las cifras muestran que en el Distrito Central el 61.4% de las viviendas eran propias y totalmente pagadas, mientras que el 5.1% las estaban pagando en plazos.En San Pedro Sula, por su parte, solo el 49.8% eran propias y el 4.6% las seguían pagando.