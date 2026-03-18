Llorando y cabizbajo: así llegó Franklin Ramírez a la audiencia por el asesinato del abogado René Altamirano

Tras la detención de Ramírez, Rolando Ponce, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), manifestó que existen suficientes medios probatorios que vinculan al sospechoso con la muerte del abogado. Ponce agregó que hay otras dos personas requeridas por este caso, entre ellas el autor intelectual, quien también habría contratado a un menor de edad.