Llorando y cabizbajo: así llegó Franklin Ramírez a la audiencia por el asesinato del abogado René Altamirano

Franklin Ramírez Majano, supuesto asesino del abogado René Altamirano Interiano, acudió este miércoles a los juzgados de San Pedro Sula para la audiencia de declaración de imputado.
Custodiado por agentes de la DPI, Ramírez ingresó llorando, con la mirada baja y ensimismado. Guardó absoluto silencio ante las interrogantes de los medios de comunicación, quienes le cuestionaron si era el responsable de la muerte del profesional del derecho.
Ayer, en horas de la tarde, Ramírez fue detenido en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro. Las autoridades policiales le decomisaron dos motocicletas y ropa que habría sido utilizada durante el crimen.
Tras la detención de Ramírez, Rolando Ponce, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), manifestó que existen suficientes medios probatorios que vinculan al sospechoso con la muerte del abogado. Ponce agregó que hay otras dos personas requeridas por este caso, entre ellas el autor intelectual, quien también habría contratado a un menor de edad.
De acuerdo con datos policiales, Ramírez sería integrante de la MS-13. Según las primeras líneas de investigación y declaraciones de Ponce, al abogado le daban seguimiento para matarlo desde hace un mes; además, habrían pagado más de 50,000 lempiras por el crimen.
La detención de Ramírez fue ejecutada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula, en coordinación con la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI.
El asesinato del abogado Rene Altamirano se registró el pasado 6 de febrero de 2026 en el populoso barrio Medina de San Pedro Sula.
De acuerdo con los reportes policiales, el profesional del derecho fue interceptado a plena luz del día por sujetos que se conducían en una motocicleta. Los sicarios le dispararon en reiteradas ocasiones a solo una cuadra de su bufete, ubicado en la 14 calle, entre la segunda y tercera avenida.
Personas cercanas al lugar alertaron de inmediato a las autoridades y a los cuerpos de emergencia; sin embargo, al llegar al sitio se confirmó que Altamirano ya no presentaba signos vitales.
René Altamirano era un respetado abogado penalista con una amplia trayectoria en los tribunales de la zona norte del país.