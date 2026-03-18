Capturan en Ocotepeque a implicado en la muerte del doctor Miguel Ángel Salgado

Las autoridades policiales confirmaron este miércoles la detención de un hombre señalado como el principal sospechoso de la muerte del médico Miguel Ángel Salgado.
La detención se registró en el departamento de Ocotepeque, zona occidental del país; no obstante, la Policía Nacional se ha limitado a publicar un breve reporte en sus redes sociales, sin profundizar en los pormenores de la identidad del sospechoso ni detalles de la detención.
Con el arresto de este sujeto, se espera esclarecer el crimen del galeno, del cual no se tenían pistas concluyentes ni una hipótesis establecida hasta la fecha.
El cuerpo de Salgado fue hallado sin vida una mañana de noviembre de 2025 en un basurero clandestino de la colonia Lomas del Diamante, en Tegucigalpa.
El crimen
De acuerdo con los informes policiales, Salgado, quien cursaba un posgrado en Medicina Interna, habría sido privado de su libertad horas después de salir de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La muerte del joven médico causó profunda consternación en la comunidad académica y el gremio sanitario.
Su vehículo fue hallado estacionado en la zona cercana a la morgue del Hospital Escuela. Equipos de inspecciones oculares de la DPI realizaron el peritaje correspondiente. Todas las pertenencias halladas en el interior fueron puestas bajo resguardo para el proceso investigativo.
Se conoció que el joven profesional era hijo de una reconocida médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y pariente cercano del ministro de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado.