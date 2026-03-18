Matan a pareja cuando se conducía en una motocicleta en Tegucigalpa

Tegucigalpa

El luto y el dolor se apoderaron nuevamente de las calles de la capital hondureña tras el sangriento asesinato de una pareja de esposos, ocurrido la mañana de este miércoles en un sector conflictivo de la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Ronald Varela Ríos y Aracely Elizabeth Andino Cruz. De momento se maneja que ambos trabajaban en el Sistema de Emergencias 911; no obstante, esta versión aún no ha sido confirmada por dicho ente estatal.

El hecho violento se registró en el punto que divide a la colonia Estados Unidos y la colonia Trinidad. Según versiones de testigos que presenciaron el ataque, sujetos fuertemente armados ya los estaban esperando en una de las callejuelas del sector.

Sin mediar palabra, los criminales abrieron fuego contra la pareja de esposos. Tras cometer el doble crimen, los malvivientes huyeron de la escena con rumbo desconocido.