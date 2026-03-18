Seminarista es enviado a prisión por supuesta violación de joven en Lempira

Gracias

Un seminarista fue acusado de violar a una joven de 21 años el pasado 12 de marzo en Lepaera, Lempira. Tras la presentación del requerimiento fiscal, se obtuvo su detención judicial en audiencia de declaración de imputado.

El sospechoso, identificado como Melvin Francisco Pineda, es considerado supuesto responsable del delito de violación. La audiencia inicial fue programada para el jueves 19 de marzo de 2026.

Según las investigaciones, todo comenzó cuando la víctima y su madre visitaron la iglesia San Marcos, en la ciudad de Gracias, donde conocieron al imputado.

Durante el encuentro, el seminarista habría ofrecido visitar la vivienda de la joven para orar y brindarle consejería, ya que esta padece de depresión y ansiedad.

De acuerdo con el relato, aproximadamente a las 10:00 de la noche, Pineda llegó a la casa de la víctima y solicitó quedarse a solas con ella. Minutos después, la madre comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de la sala.

Al ingresar, encontró al sospechoso con la sotana levantada y a su hija desnuda sobre un sillón, por lo que de inmediato procedió a encerrarlo en la vivienda y alertar a las autoridades policiales, detalla el comunicado del Ministerio Público.

También se informó de que la víctima no ha podido declarar debido a la afectación emocional sufrida; no obstante, el proceso legal continuará conforme a lo establecido en la ley.