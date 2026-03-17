  1. Inicio
  2. · Sucesos

Mujer sufre feroz ataque de perros pitbull en La Ceiba

La mujer es originaria de Jutiapa, Atlántida, y se encuentra recibiendo atención médica bajo pronóstico reservado

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 16:04 -
  • Carlos Molina
Mujer sufre feroz ataque de perros pitbull en La Ceiba

Bomberos y vecinos auxiliaron a la mujer, que luego fue trasladada de urgencia a un centro asistencial en La Ceiba.
LA CEIBA, HONDURAS

Un dramático rescate se registró este martes en la residencial Atlante de La Ceiba, donde una mujer de entre 54 y 56 años fue víctima de un feroz ataque por parte de dos perros de raza pitbull.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron rápidamente al lugar. Al llegar, se encontraron con una escena impactante: dos ciudadanos sostenían desesperadamente a la mujer de sus extremidades superiores, a través de los barrotes de un muro perimetral, intentando evitar que los canes la siguieran despedazando.

Para lograr la liberación de la víctima, los rescatistas utilizaron una manguera con su respectivo pitón. Se aplicó un chorro directo de agua hacia los animales para obligarlos a soltar a la fémina.

Lamentablemente, la ciudadana sufrió heridas de gravedad, presentando desgarros severos, desprendimiento de piel y tejido muscular en ambas extremidades inferiores.

Debido a la urgencia, fue trasladada de inmediato al Hospital Atlántida, en un vehículo particular, para recibir atención médica especializada.

La mujer es originaria de Jutiapa, Atlántida, y se encuentra recibiendo atención médica bajo pronóstico reservado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias