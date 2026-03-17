Mujer sufre feroz ataque de perros pitbull en La Ceiba

LA CEIBA, HONDURAS

Un dramático rescate se registró este martes en la residencial Atlante de La Ceiba, donde una mujer de entre 54 y 56 años fue víctima de un feroz ataque por parte de dos perros de raza pitbull.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron rápidamente al lugar. Al llegar, se encontraron con una escena impactante: dos ciudadanos sostenían desesperadamente a la mujer de sus extremidades superiores, a través de los barrotes de un muro perimetral, intentando evitar que los canes la siguieran despedazando.

Para lograr la liberación de la víctima, los rescatistas utilizaron una manguera con su respectivo pitón. Se aplicó un chorro directo de agua hacia los animales para obligarlos a soltar a la fémina.

Lamentablemente, la ciudadana sufrió heridas de gravedad, presentando desgarros severos, desprendimiento de piel y tejido muscular en ambas extremidades inferiores.

Debido a la urgencia, fue trasladada de inmediato al Hospital Atlántida, en un vehículo particular, para recibir atención médica especializada.

La mujer es originaria de Jutiapa, Atlántida, y se encuentra recibiendo atención médica bajo pronóstico reservado.