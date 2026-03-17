  1. Inicio
  2. · Sucesos

Al menos un muerto y 10 heridos deja volcamiento de rapidito de San Marcos, Santa Bárbara

El bus se trasladaba de San Pedro Sula a Santa Rosa de Copán. Un niño de tres años resultó ileso, pero está solo, dijo que iba con su mamá

Al menos un muerto y 10 heridos deja volcamiento de rapidito de San Marcos, Santa Bárbara

El bus perdió el control y dio varias vueltas, según confirmaron testigos.
San Marcos, Santa Bárbara

Al menos una persona murió y diez resultaron heridas tras el volcamiento de un bus rapidito en la carretera CA-4.

De los diez heridos, cinco se encuentran en estado grave. El accidente se registró a la altura de la comunidad de Los Manguitos, entre Las Flechas y el desvío de San Marcos, en Santa Bárbara.

Entre dolor y consternación, sepultan a madre y hermanito de Kenneth en Marcala

El bus cubría la ruta de San Pedro Sula hacia Santa Rosa de Copán. Según reportes preliminares, al momento del accidente había una tormenta que reducía la visibilidad. La unidad dio varias vueltas antes de detenerse.

Adalberto Romero, teniente del Cuerpo de Bomberos, confirmó que un niño de tres años, identificado como Fernando José resultó ileso, pero no hay nadie que responda por él.

Los heridos del accidente de rapidito

Martha Suyapa Amaya, 46 años

Amanda Brizuelas, 21 años

Alba Luz Rodríguez

Omar Solórzano

Fernando José, 3 años

José Aguilar

Mario Roberto Canales

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias