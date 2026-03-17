Al menos un muerto y 10 heridos deja volcamiento de rapidito de San Marcos, Santa Bárbara

San Marcos, Santa Bárbara

Al menos una persona murió y diez resultaron heridas tras el volcamiento de un bus rapidito en la carretera CA-4.

De los diez heridos, cinco se encuentran en estado grave. El accidente se registró a la altura de la comunidad de Los Manguitos, entre Las Flechas y el desvío de San Marcos, en Santa Bárbara.