Al menos un muerto y 10 heridos deja volcamiento de rapidito de San Marcos, Santa Bárbara

Al menos una persona murió y diez resultaron heridas tras el volcamiento de un bus rapidito en la carretera CA-4.
De los diez heridos, cinco se encuentran en estado grave. El accidente se registró a la altura de la comunidad de Los Manguitos, entre Las Flechas y el desvío de San Marcos, en Santa Bárbara.
El bus cubría la ruta de San Pedro Sula hacia Santa Rosa de Copán. Según reportes preliminares, al momento del accidente había una tormenta que reducía la visibilidad. La unidad dio varias vueltas antes de detenerse.
Adalberto Romero, teniente del Cuerpo de Bomberos, confirmó que un niño de tres años, identificado como Fernando José resultó ileso, pero no hay nadie que responda por él.
Los heridos del accidente de rapidito
Martha Suyapa Amaya, 46 años
Amanda Brizuelas, 21 años
Alba Luz Rodríguez
Omar Solórzano
Fernando José, 3 años
José Aguilar
Mario Roberto Canales