Crimen de Valeria: "El Principito cayó porque Dennis y Ariel lo delataron"

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades policiales informaron a LA PRENSA que Dennis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez confesaron que Cristian Ariel Rodríguez Ortega, alias El Principito, era su jefe y les ordenó matar a la joven estudiante de Medicina Valeria Jolette Alvarado Borjas. Según lo indicado por las autoridades, Galván y Boquín revelaron que El Principito mantenía una relación sentimental con Valeria. Se informó que en sus declaraciones, Dennis Alexander y Ariel Alexander relataron que Cristian Ariel Rodríguez tomó la decisión de quitarle la vida a Valeria porque ella volvió con su exnovio y lo dejó a él. De acuerdo a lo informado por las autoridades, la declaración de Dennis y Ariel los llevó a la captura de El Principito.

La joven fue encontrada asesinada el domingo 22 de febrero de 2026 en unas cañeras de San Manuel, Cortés, después de haber sido privada de su libertad el 15 de febrero en la colonia Fraternidad de El Progreso, Yoro, cuando se disponía a subirse a su vehículo tras caminar con su perro. El automóvil de Valeria Jolette Alvarado fue hallado abandonado en el barrio Los Pinos; sin embargo, sus pertenencias no fueron encontradas. Ese mismo día fue capturado Dennis Alexander Galván Canales, quien les confesó el crimen y manifestó a la Policía que lo había cometido junto a su cómplice Ariel Alexander Boquín Chávez, quien también fue detenido. Galván y Boquín están perfilados por la Policía como miembros de un grupo delictivo vinculado a la Mara Salvatrucha (MS-13), dedicado al secuestro, agresiones sexuales y robo de vehículos en el Valle de Sula y otras regiones del país. Antes de cometer el crimen contra Valeria, Dennis Alexander Galván tenía tres órdenes de captura pendientes por secuestro agravado, violación, robo de vehículo, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir en perjuicio de testigos protegidos, entre ellos dos ciudadanas estadounidenses. Dennis Alexander Galván y Ariel Alexander Boquín Chávez fueron acusados por el Ministerio Público del crimen de Valeria Jolette Alvarado. Ambos guardan prisión acusados de femicidio agravado, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y portación ilegal de armas de uso permitido.