Juicio contra Gilbert Reyes será realizado en modalidad virtual

San Pedro Sula, Honduras.

El juicio oral y público contra el ciudadano estadounidense Gilbert Reyes está programado para iniciar el 13 de abril; sin embargo, el imputado no será trasladado a Roatán ante el riesgo que representaría su presencia física en la zona. Según confirmó su abogado, Salomón Amador, el proceso judicial se desarrollará en modalidad virtual, debido a preocupaciones por su seguridad.

De acuerdo con Amador, las autoridades judiciales optaron por esta modalidad tras evaluar posibles amenazas contra la integridad del acusado, en medio de la conmoción que generó el caso por el cual es señalado. "El juicio iniciará el 13 de abril y será virtual para garantizar su segurida", explicó el defensor. Reyes enfrenta cargos por los delitos de asesinato y feminicidio en perjuicio de tres mujeres, un caso que ha tenido amplio impacto a nivel nacional. Las víctimas fueron identificadas como Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, quienes en un inicio fueron reportadas como desaparecidas.