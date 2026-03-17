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Capturan a supuesta robaniños en puente del río Pelo

“Le puso el cuchillo a mi hijo”, dijo la madre del menor, al relatar que la mujer presuntamente intentaba llevárselo.

Capturan a supuesta robaniños en puente del río Pelo

Mujer señalada de intentar llevarse a un menor fue retenida por pobladores en el barrio Pénjamo, en El Progreso, Yoro.
El Progreso, Yoro

Pobladores retuvieron en la tarde de este martes a una mujer señalada de intentar llevarse a un menor de edad en las afueras de la escuela Petronila Villalobos, en el barrio Pénjamo, en El Progreso, Yoro.

De acuerdo con el testimonio de la madre del niño, la sospechosa lo interceptó cuando salía de clases y, presuntamente, lo amenazó con un cuchillo para obligarlo a acompañarla. La madre intervino de inmediato y logró inmovilizar a la mujer en plena vía pública.

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Vecinos del sector acudieron al llamado de auxilio y colaboraron en la retención de la sospechosa, formando un cerco mientras esperaban la llegada de la Policía.

Según relataron testigos, la situación se tornó tensa debido al forcejeo y a la reacción de los presentes.

La madre del menor aseguró que la mujer permaneció retenida por aproximadamente una hora antes de que agentes policiales se hicieran presentes en el lugar.

Hasta el momento, la identidad de la mujer detenida no ha sido revelada por las autoridades, ni se ha informado sobre su situación legal.

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Redacción La Prensa
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