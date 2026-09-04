Tabla Liga Española tras primera caída del Real Madrid; Barcelona sonríe

Madrid, España.

Comenzó una nueva fecha. La Liga Española 2026-2027 inició este viernes 04 de septiembre con la cuarta jornada en el arranque de temporada y fue con el duelo entre el Real Betis vs Real Madrid en el Estadio La Cartuja. El equipo dirigido por Jose Mourinho pasó apuros ante el cuadro de Pellegrini en Sevilla y encajó su primera derrota de la temporada. Kylian Mbappé falló desde el punto penal en el tiempo agregado y no pudo evitar la caída de su equipo en el campeonato liguero. Con este resultado, el Barcelona podría comenzar a tomar distancia, ya que este domingo se enfrenta al Valencia en su cuarto compromiso de LaLiga. Los azulgranas llevan 9 puntos y de sacar un resultado positivo se afianzarán en la cima en el arranque de la campaña.

Por su parte, el Real Madrid se mantiene en la segunda posición con 9 puntos y tendrá que esperar a lo que suceda entre el Atlhetic Club y Atlético de Madrid este sábado para saber si se quedan ahí, o tendrán que bajar puestos. El Betis escala a la tercera plaza tras alcanzar 7 unidades, mismas que tiene el cuadro colchonero en el cuarto puesto. Le sigue Alavés y Osasuna en el quinto y sexto puesto con 7 puntos. Sevilla es séptimo con 7, Deportivo con 5 y cerrando la parte superior de la tabla (Top 10) se ubican el Racing de Santander y el Levante, ambos empatados en la novena posición con 4 puntos, registrando los mismos números en victorias (1), empates (1) y derrotas (1), además de una diferencia neutra tras anotar y recibir 5 goles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con este mismo puntaje figura la Real Sociedad - que este jueves empató ante el Celta de Vigo en un partido adelantado - en el undécimo puesto, aunque con un balance negativo de tres goles en contra tener un partido de más en lo que va de la Liga Española 2026-2027.

Tabla de posiciones de la Liga Española 2026-2027