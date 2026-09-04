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Verduras mantienen sus precios y algunas bajan en mercados sampedranos

La papa, el tomate y la cebolla registran rebajas esta semana, mientras otros productos de la canasta básica mantienen sus precios estables

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 13:24 -
  • Laura Amaya
Verduras mantienen sus precios y algunas bajan en mercados sampedranos

Vendedores de verduras reportan estabilidad en los precios de varios productos de la canasta básica durante esta semana.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Un respiro para el bolsillo de los sampedranos se registra esta semana en los mercados Dandy y El Rápido, donde varios productos de la canasta básica mantienen sus precios y algunas verduras incluso presentan rebajas respecto a semanas anteriores.

Los vendedores aseguran que, después de varias semanas de incrementos, esta semana no se han registrado nuevas alzas generalizadas en las verduras. Entre los productos que han bajado de precio destacan la papa, el tomate y la cebolla.

En el mercado El Rápido, la libra de papa se cotiza actualmente a 18 lempiras, luego de haber alcanzado las 30 lempiras semanas atrás. El tomate, por su parte, se mantiene en alrededor de 13 lempiras la libra.

“Esta semana los precios se han mantenido estables y algunos productos han bajado”, manifestó Emilio Martínez, vendedor de verduras.

La cebolla también representa un alivio para los consumidores. La libra, que llegó a comercializarse hasta en 30 lempiras, actualmente se encuentra en 20 lempiras

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En el caso de otros productos de consumo diario, el cartón de huevos mantiene un precio de entre 125 y 130 lempiras, mientras que la libra de frijoles se comercializa a unos 22 lempiras.

Los consumidores esperan que la estabilidad de los precios se mantenga durante las próximas semanas.

Los consumidores esperan que la estabilidad de los precios se mantenga durante las próximas semanas.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

El maíz, sin embargo, presenta un comportamiento diferente. Los vendedores reportan cierta escasez del grano, situación que ha provocado un leve incremento en su precio.

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Los compradores aseguran que la estabilidad de los precios representa un alivio, debido a que durante las últimas semanas habían tenido que enfrentar aumentos constantes en varios productos.

“Para nosotros es un alivio que algunos precios hayan bajado, porque las últimas semanas todo estaba subiendo”, comentó uno de los compradores consultados en el mercado.

Mientras tanto, otros productos como zanahoria, repollo, pepino y lechuga mantienen precios regulares.

Además de las verduras, el precio de los huevos se mantiene estable esta semana en los mercados de San Pedro Sula.

Además de las verduras, el precio de los huevos se mantiene estable esta semana en los mercados de San Pedro Sula.

 (Foto: Moises Valenzuela/LA PRENSA)

En el caso de las carnes y los lácteos, los comerciantes reportan estabilidad. La carne de res se encuentra entre 95 y 100 lempiras, dependiendo de la calidad y el corte que el consumidor elija.

Por ahora, los vendedores esperan que la estabilidad se mantenga durante las próximas semanas y que no se produzcan nuevos incrementos que vuelvan a presionar el presupuesto de las familias sampedranas.

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Redacción web
Laura Amaya

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