Verduras mantienen sus precios y algunas bajan en mercados sampedranos

San Pedro Sula, Honduras. Un respiro para el bolsillo de los sampedranos se registra esta semana en los mercados Dandy y El Rápido, donde varios productos de la canasta básica mantienen sus precios y algunas verduras incluso presentan rebajas respecto a semanas anteriores.

Los vendedores aseguran que, después de varias semanas de incrementos, esta semana no se han registrado nuevas alzas generalizadas en las verduras. Entre los productos que han bajado de precio destacan la papa, el tomate y la cebolla.

En el mercado El Rápido, la libra de papa se cotiza actualmente a 18 lempiras, luego de haber alcanzado las 30 lempiras semanas atrás. El tomate, por su parte, se mantiene en alrededor de 13 lempiras la libra.

“Esta semana los precios se han mantenido estables y algunos productos han bajado”, manifestó Emilio Martínez, vendedor de verduras.

La cebolla también representa un alivio para los consumidores. La libra, que llegó a comercializarse hasta en 30 lempiras, actualmente se encuentra en 20 lempiras