Danza folclórica reúne a estudiantes de los 12 municipios de Cortés

San Pedro Sula, Honduras. Con música, color y expresiones de la cultura hondureña, estudiantes de Cortés participaron en el I Festival Departamental de Danza Folclórica 2026, desarrollado en el Gimnasio del Estadio Olímpico Metropolitano, en el marco de las celebraciones de las fiestas patrias.

La actividad reunió a representantes de los 12 municipios de Cortés y movilizó a alrededor de 1,200 personas entre estudiantes, docentes, familiares y miembros de las comunidades educativas que llegaron para respaldar a los participantes.

El festival fue organizado por la Coordinación de Educación y Cultura Artística de la Subdirección de Modalidades Educativas de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, con el propósito de fortalecer la identidad cultural y acercar las tradiciones nacionales a las nuevas generaciones.

La subdirectora departamental de Educación, Eloina Alemán, destacó la participación de los municipios y señaló que este tipo de actividades permite rescatar y preservar las tradiciones hondureñas, además de promover el patrimonio cultural entre los jóvenes.