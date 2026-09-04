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Danza folclórica reúne a estudiantes de los 12 municipios de Cortés

Estudiantes de los 12 municipios participaron en la jornada cultural, que reunió a unas 1,200 personas en San Pedro Sula

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 09:45 -
  • Laura Amaya
Danza folclórica reúne a estudiantes de los 12 municipios de Cortés

Estudiantes de Cortés participaron con entusiasmo en el Festival Departamental de Danza Folclórica 2026.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. Con música, color y expresiones de la cultura hondureña, estudiantes de Cortés participaron en el I Festival Departamental de Danza Folclórica 2026, desarrollado en el Gimnasio del Estadio Olímpico Metropolitano, en el marco de las celebraciones de las fiestas patrias.

La actividad reunió a representantes de los 12 municipios de Cortés y movilizó a alrededor de 1,200 personas entre estudiantes, docentes, familiares y miembros de las comunidades educativas que llegaron para respaldar a los participantes.

El festival fue organizado por la Coordinación de Educación y Cultura Artística de la Subdirección de Modalidades Educativas de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, con el propósito de fortalecer la identidad cultural y acercar las tradiciones nacionales a las nuevas generaciones.

La subdirectora departamental de Educación, Eloina Alemán, destacó la participación de los municipios y señaló que este tipo de actividades permite rescatar y preservar las tradiciones hondureñas, además de promover el patrimonio cultural entre los jóvenes.

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El grupo ganador tendrá la responsabilidad de representar al departamento de Cortés en el festival a nivel nacional.

Las presentaciones resaltaron las tradiciones y el patrimonio cultural hondureño durante las fiestas patrias.

Las presentaciones resaltaron las tradiciones y el patrimonio cultural hondureño durante las fiestas patrias.

 (Foto: Cortesía )

Durante la jornada también se entregaron reconocimientos a los ganadores del II Festival Expresarte, realizado durante julio y agosto con el apoyo de las direcciones municipales y distritales de Educación de Cortés.

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En esta actividad los estudiantes participaron en diferentes expresiones artísticas, entre ellas pintura y teatro, demostrando su creatividad y talento.

La jornada permitió convertir los centros educativos en espacios para la promoción de la cultura y el arte, al tiempo que fortaleció la identidad hondureña entre los estudiantes.

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Redacción web
Laura Amaya

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