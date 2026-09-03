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Premian el esfuerzo y la excelencia de 100 estudiantes en San Pedro Sula

Entre aplausos y orgullo, alumnos de diferentes centros educativos fueron reconocidos por su destacado desempeño académico

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 13:23 -
  • Laura Amaya
Premian el esfuerzo y la excelencia de 100 estudiantes en San Pedro Sula

Los estudiantes recibieron sus reconocimientos en medio de una emotiva ceremonia, acompañados por representantes de la empresa privada de la zona norte, quienes compartieron mensajes de motivación y visión de futuro.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. El esfuerzo y la excelencia académica de 100 estudiantes de diferentes centros educativos de San Pedro Sula fueron reconocidos durante una ceremonia celebrada este jueves en la Plaza de las Banderas.

El acto reunió a estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades educativas e invitados especiales, quienes acompañaron a los jóvenes en la entrega de las distinciones por su desempeño y compromiso con sus estudios.

La ceremonia contó con la presencia de representantes de la Secretaría de Educación de Cortés y del doctor Luis Cuadra, del Programa Nacional de Cultura Leer es Vivir, una iniciativa de alcance centroamericano con sede en Costa Rica.

Durante la jornada se entregaron diferentes reconocimientos a los estudiantes, entre ellos distinciones vinculadas con la excelencia académica y la promoción de una cultura orientada al cuidado del medio ambiente.

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Rodríguez destacó el desempeño de los alumnos y señaló que sus resultados representan un motivo de orgullo para el departamento.

El doctor Luis Cuadra, de Costa Rica y director del Programa <i>Leer y Escribir es Vivir</i>, junto a Karla Elizabeth Estévez Deras y el empresario Carlos Kattán, durante el acto de reconocimiento a los estudiantes destacados.

El doctor Luis Cuadra, de Costa Rica y director del Programa Leer y Escribir es Vivir, junto a Karla Elizabeth Estévez Deras y el empresario Carlos Kattán, durante el acto de reconocimiento a los estudiantes destacados.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

“Es un orgullo para el departamento de Cortés contar con jóvenes que no solo alcanzan la nota máxima, sino que muestran un compromiso ejemplar con el estudio y la comunidad”, expresó durante la ceremonia.

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Además de premiar a los estudiantes, el evento sirvió para reconocer iniciativas del sector privado relacionadas con la responsabilidad social, el medio ambiente y el bienestar.

Los 100 estudiantes de diferentes centros educativos de San Pedro Sula recibieron diplomas y medallas por su destacado desempeño académico. Entre ellos, seis alcanzaron un índice del 100% y podrán optar a oportunidades de becas para estudiar en el extranjero.

Los 100 estudiantes de diferentes centros educativos de San Pedro Sula recibieron diplomas y medallas por su destacado desempeño académico. Entre ellos, seis alcanzaron un índice del 100% y podrán optar a oportunidades de becas para estudiar en el extranjero.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

En esta ocasión, el Hotel Copantl, representado por su director general, Guillermo Orellana, recibió un reconocimiento por su trayectoria y por las acciones que desarrolla en materia de sostenibilidad y bienestar integral.

Durante el acto se destacó la promoción de una cultura verde, así como las iniciativas relacionadas con la salud mental y el bienestar de sus colaboradores y usuarios.

Al cierre del evento, el empresario, economista <b>Carlos Kattán</b> recibió un reconocimiento por su apoyo a la educación y su compromiso con el futuro de los estudiantes.

Al cierre del evento, el empresario, economista Carlos Kattán recibió un reconocimiento por su apoyo a la educación y su compromiso con el futuro de los estudiantes.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

Asimismo, el empresario, economista y expolítico hondureño Carlos Kattán estuvo presente en la ceremonia, donde compartió un mensaje de motivación y positivismo dirigido a los estudiantes y demás asistentes.

La ceremonia concluyó entre aplausos para los 100 estudiantes homenajeados y las instituciones reconocidas. El encuentro destacó el valor de la educación, el esfuerzo de los jóvenes y la participación de distintos sectores en la formación de las nuevas generaciones.

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Redacción web
Laura Amaya

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