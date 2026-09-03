Premian el esfuerzo y la excelencia de 100 estudiantes en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. El esfuerzo y la excelencia académica de 100 estudiantes de diferentes centros educativos de San Pedro Sula fueron reconocidos durante una ceremonia celebrada este jueves en la Plaza de las Banderas.

El acto reunió a estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades educativas e invitados especiales, quienes acompañaron a los jóvenes en la entrega de las distinciones por su desempeño y compromiso con sus estudios.

La ceremonia contó con la presencia de representantes de la Secretaría de Educación de Cortés y del doctor Luis Cuadra, del Programa Nacional de Cultura Leer es Vivir, una iniciativa de alcance centroamericano con sede en Costa Rica.

Durante la jornada se entregaron diferentes reconocimientos a los estudiantes, entre ellos distinciones vinculadas con la excelencia académica y la promoción de una cultura orientada al cuidado del medio ambiente.