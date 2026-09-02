Nuevo programa de mentorías fortalece a 100 mujeres emprendedoras en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. Voces Vitales Honduras y la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse) dieron inicio este miércoles 2 de septiembre a una nueva edición de su programa de mentorías, dirigido a mujeres emprendedoras del país. La iniciativa busca fortalecer las capacidades empresariales y el liderazgo femenino mediante un proceso de acompañamiento que conecta a emprendedoras con ejecutivos voluntarios de distintas empresas. Zuli Pacheco, directora ejecutiva de Voces Vitales Honduras, explicó a LA PRENSA que el programa corresponde a la tercera fase de Fábrica de Emprendedoras, iniciativa que anualmente otorga 100 becas a mujeres emprendedoras. El proceso contempla tres etapas de formación. La primera está enfocada en liderazgo; posteriormente, las participantes cursan el Diplomado de Crecimiento Empresarial, en el que adquieren herramientas para gestionar sus negocios y fortalecer sus principales áreas de operación. La tercera fase corresponde al programa de mentorías. En esta etapa, ejecutivos voluntarios acompañan a las emprendedoras y les brindan asesoría especializada para mejorar la gestión y favorecer el crecimiento de sus empresas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Es donde ejecutivos voluntarias se vuelven mentores de estas empresas para que puedan recibir esa asesoría de parte de ellos, mejorar sus negocios y hacerlos crecer”, señaló Pacheco.

En esta edición participan 100 emprendedoras y más de 20 empresas, cuyos representantes tendrán la oportunidad de integrarse como mentores durante el desarrollo del programa. Pacheco destacó que el objetivo es proporcionar a las participantes herramientas innovadoras y actualizadas que les permitan desarrollar sus emprendimientos, impulsar su crecimiento y contribuir a la generación de empleos en Honduras.

El programa tendrá una duración de tres meses, desde septiembre hasta finales de noviembre de 2026. Durante este período, las emprendedoras recibirán acompañamiento individualizado de sus mentores. Por su parte, Claudia Díaz, directora ejecutiva de Fundahrse, destacó que la organización mantiene una alianza con Voces Vitales Honduras desde 2011, mediante la cual han respaldado diferentes iniciativas de formación y acompañamiento para mujeres emprendedoras. Díaz explicó que Fundahrse participa en esta edición mediante el apoyo a las actividades de inauguración y clausura, además de contribuir con mentoras y promover la iniciativa entre las empresas miembros de la organización. “Creemos que es un programa muy importante, porque desarrolla las capacidades de mujeres emprendedoras e invierte tiempo y recursos que fortalezcan sus negocios”, manifestó Díaz. Durante esta etapa, cada participante cuenta con el acompañamiento de un mentor representante de alguna de las empresas participantes. Estos profesionales aportan sus conocimientos y experiencia en áreas como mercadeo, comunicación, recursos humanos y finanzas, de acuerdo con las necesidades de cada emprendimiento.