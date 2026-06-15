Inversión inmobiliaria en San Pedro Sula rondaría los L25,000 millones

San Pedro Sula, Cortés

Estas iniciativas abarcan desde complejos habitacionales y centros corporativos hasta bodegas industriales y desarrollos integrados que buscan responder a la creciente demanda de espacios para vivienda, negocios y producción.

La inversión actual en San Pedro Sula alcanzaría hasta los 25,000 millones de lempiras en proyectos residenciales, comerciales, industriales y de usos mixtos, reflejando el dinamismo que mantiene la ciudad como uno de los principales polos de desarrollo económico del país.

El flujo de capital hacia estos proyectos también evidencia la confianza de inversionistas nacionales en el potencial de crecimiento de San Pedro Sula. Además de generar empleo durante las etapas de construcción y operación, estas inversiones contribuirían a la modernización de la infraestructura urbana, el fortalecimiento de la actividad económica y la atracción de nuevas oportunidades para distintos sectores productivos de la región.

Arnaldo Martínez, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), declaró a LA PRENSA que actualmente en San Pedro Sula se ejecutan alrededor de 35 proyectos relevantes de mediana y gran escala.

Según Martínez, estos desarrollos incluyen entre 15 y 20 torres de apartamentos, edificios de oficinas y proyectos de usos mixtos que combinan áreas comerciales, corporativas y residenciales. También se construyen unas 10 plazas comerciales y centros de conveniencia, además de proyectos industriales, bodegas y ampliaciones corporativas.

“La información publicada en 2025 indica que en la ciudad se construían más de 15 nuevas torres de apartamentos, corporativas y de uso mixto, principalmente en las zonas noroeste y suroeste, además de múltiples plazas comerciales en diferentes corredores urbanos”, dijo Martínez.

Al ampliar la visión al mercado inmobiliario vertical, diversas fuentes del sector señalan que San Pedro Sula mantiene una de las mayores concentraciones de edificios en construcción del país, con entre 15 y 16 edificaciones de altura en diferentes etapas de avance.

“Desde el punto de vista de inversión, el BCH reportó que San Pedro Sula lidera la construcción privada nacional, concentrando cerca del 30% de la actividad edificadora, con predominio de proyectos residenciales y comerciales”, agregó Martínez.

Tomando como referencia los aproximadamente 35 proyectos relevantes en ejecución en San Pedro Sula, entre torres de apartamentos, edificios corporativos, desarrollos de usos mixtos y plazas comerciales, las inversiones por proyecto varían significativamente.

Las torres residenciales y corporativas representan inversiones que oscilan entre los 10 millones y los 40 millones de dólares, dependiendo de su altura, ubicación y características. Por su parte, las plazas comerciales y centros de conveniencia registran inversiones estimadas entre los 2 millones y los 15 millones de dólares por proyecto.

Con base en estos parámetros, la inversión privada actualmente en ejecución alcanzaría alrededor de 25,000 millones de lempiras.

La industria de la construcción genera más de 350,000 empleos directos e indirectos en Honduras.

Alejandro Puerto, directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (Cich), manifestó que el inversionista nacional continúa confiando en el desarrollo del país y sigue siendo un actor clave en la generación de empleo.

Añadió que cada año en la Capital Industrial se emiten entre 2,500 y 3,000 permisos de construcción para diferentes tipos de proyectos.

“Una sola torre puede costar hasta 900 millones de lempiras, pero se ejecuta en dos años. Hay que tomar en cuenta eso; aunque sea un valor alto, no se ejecuta en un solo año”, apuntó Puerto a LA PRENSA.

Datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), indican que el 86% de la inversión nacional es generada por el sector privado en Honduras.