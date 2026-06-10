Inicia inscripción para el segundo proceso de admisión en la Unah Cortés

San Pedro Sula

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), informó que desde hoy 10 de junio se habilitó el proceso de admisión para ingreso en el siguiente periodo académico. A través de la Vicerrectoría Académica y la Dirección del Sistema de Admisión, la Unah convocó a los aspirante hondureños y extranjeros que residen dentro y fuera del país, a inscribirse.

La Coordinación Regional del Sistema de Admisión en la Unah Campus Cortés, explicó que la prueba vocacional estará disponible del 10 al 17 de junio en la web de admisión. Para realizarla, el aspirante debe contar con sus documentos en formato JPG, una fotografía digital y un correo electrónico.

La prueba PHUMA se aplicará el viernes 14 de agosto de forma presencial a los aspirantes hondureños y extranjeros que residen en Honduras. Para los aspirantes que residen fuera del país, la PHUMA se aplicará de manera virtual el viernes 11 de septiembre.

En el último proceso de admisión realizado el 24 de abril de 2026, participaron 4,946 aspirantes, en el Campus Cortés, cifra que representó una asistencia histórica para el centro regional, ya que duplicó los registros de procesos anteriores que promediaba los 2,500 postulantes, detalló la coordinacion.

La Unah informó que del 10 al 19 de junio los aspirantes podrán realizar el pago correspondiente para las pruebas de admisión en los bancos autorizados por la institución o mediante la plataforma de pagos de esa casa de estudios, utilizando tarjetas de crédito o débito. El costo único de las pruebas de admisión es de 500 lempiras, según detalló la máxima casa de estudios.

Nuevos centros de aplicación de la PHUMA