Entre 60 y 80 pruebas de alcoholemia positivas registra Tránsito los fines de semana

San Pedro Sula

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte(DNVT) ha iniciado operativos en puntos específicos de San Pedro Sula con el objetivo de reducir los accidentes viales y ordenar el caos vehicular. Los operativos de control, que se mantienen de forma permanente y estratégica en sectores identificados con alta incidencia, ya dejan como resultados el decomiso de unidades de transporte público, motocicletas y una cifra diaria de sanciones por mal estacionamiento. El subcomisionado Jairo Ramos, jefe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en la zona norte, dijo a LA PRENSA que las acciones responden a la necesidad de mejorar el ordenamiento vial en San Pedro Sula y regular las imprudencias al volante. El funcionario indicó que los operativos se mantendrán en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reforzar el cumplimiento de la Ley de Tránsito y promover una conducción responsable.

De acuerdo con Ramos, uno de los principales enfoques de estas jornadas es la detección de conductores en estado de ebriedad, especialmente durante los fines de semana y en altas horas de la noche. "Durante los fines de semana registramos entre 60 y 80 pruebas de alcoholemia con resultado positivo, una situación que mantiene en constante alerta a nuestros agentes", manifestó. Ramos señaló que esta conducta representa un alto riesgo para la seguridad vial, por lo que los operativos de control y prevención se intensifican los días viernes y sábado que son de mayor actividad nocturna, con el fin de reducir accidentes y proteger la vida de conductores, pasajeros. Asimismo, los operativos durante la semana incluyen la verificación de licencias de conducir y la supervisión de conductores de unidades de transporte público y motocicletas.

"Solo en un día decomisamos alrededor de 100 unidades. La intención no es afectar a las personas, sino motivarlas a que se documenten y cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Es fundamental que quien conduce un vehículo o una motocicleta conozca las normas de circulación, las señales de tránsito y aspectos básicos como la forma correcta de rebasar, conocimientos que muchas personas aún desconocen", manifestó el subcomisionado.

Ramos también detalló que la institución impone entre 30 y 40 multas diarias por infracciones relacionadas con el mal estacionamiento en diferentes sectores de San Pedro Sula.

"Hay lugares en la ciudad donde las personas dejan los vehículos estacionados y se van. Nosotros colocamos un sticker en el vidrio del vehículo para citar al propietario. El agente que coloca el sticker toma una fotografía como evidencia para verificar que el vehículo estaba mal estacionado, ya sea sobre una acera, invadiendo una mediana o sobrepasando una línea amarilla", explicó el jefe de tránsito.

Una multa tiene un costo de 400 lempiras, pero cuando una persona incurre repetidamente en la misma falta en un período corto de tiempo, el sistema puede bloquear su licencia de conducir.

Si acumula tres infracciones similares en poco tiempo, la plataforma está configurada para aplicar esa restricción de manera automática", explicó Ramos. Según registros de las autoridades, entre cuatro y cinco personas pierden la vida diariamente en accidentes de tránsito, una problemática que continúa generando preocupación por su impacto social y económico. Además de las pérdidas humanas, los percances viales representan una fuerte carga para el sistema de salud y para las familias de las víctimas. De acuerdo con datos de la DNVT, los gastos médicos y de recuperación de una persona lesionada pueden oscilar entre 80,000 y 100,000 lempiras, mientras que en casos de mayor gravedad los costos de atención pueden alcanzar entre 400,000 y 500,000 lempiras diarios para la red hospitalaria pública. Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie las infracciones viales que pongan en riesgo la seguridad de conductores y peatones. Entre las faltas que pueden ser reportadas figuran el uso indebido de las aceras que limita el paso de los peatones, la circulación en contravía y otras irregularidades cometidas por conductores particulares o unidades del transporte público.