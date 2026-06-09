Tras días de oración, Jesús Alexis sale de cuidados intensivos

San Pedro Sula, Honduras.

La historia que conmovió a miles de hondureños a través de una fotografía cargada de fe, suma ahora un capítulo alentador. Jesús Alexis, el niño de cuatro años cuya lucha por la vida movilizó a familiares, personal médico y usuarios en redes sociales, logró salir de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). Así lo informó hace unos minutos el hospital regional del norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), compartiendo que el pequeño fue trasladado a la sala de hospitalización tras presentar una evolución favorable en su estado de salud, un paso significativo dentro del proceso de recuperación que enfrenta luego de haber sufrido un grave traumatismo craneoencefálico.

Hace apenas unos días, la imagen de su abuelo, Jesús Ramos, orando de rodillas frente a la UCIP, recorrió el país y despertó una ola de solidaridad. La fotografía reflejaba la angustia de una familia que enfrentaba horas de incertidumbre, pero también la esperanza de que el niño pudiera superar la etapa más crítica. Jesús Alexis permanecía en estado delicado desde finales de mayo, cuando sufrió una caída desde las gradas de un autobús que le provocó lesiones severas en la cabeza. Tras ser atendido de emergencia y sometido a dos procedimientos quirúrgicos, fue ingresado a cuidados intensivos, donde recibió atención especializada por parte de un equipo multidisciplinario.