Tras días de oración, Jesús Alexis sale de cuidados intensivos

La historia que conmovió a miles de hondureños a través de una fotografía cargada de fe, suma ahora un capítulo alentador. Jesús Alexis, el niño de cuatro años cuya lucha por la vida movilizó a familiares, personal médico y usuarios en redes sociales, logró salir de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).
Así lo informó hace unos minutos el hospital regional del norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), compartiendo que el pequeño fue trasladado a la sala de hospitalización tras presentar una evolución favorable en su estado de salud, un paso significativo dentro del proceso de recuperación que enfrenta luego de haber sufrido un grave traumatismo craneoencefálico.
Hace apenas unos días, la imagen de su abuelo, Jesús Ramos, orando de rodillas frente a la UCIP, recorrió el país y despertó una ola de solidaridad. La fotografía reflejaba la angustia de una familia que enfrentaba horas de incertidumbre, pero también la esperanza de que el niño pudiera superar la etapa más crítica.
Jesús Alexis permanecía en estado delicado desde finales de mayo, cuando sufrió una caída desde las gradas de un autobús que le provocó lesiones severas en la cabeza. Tras ser atendido de emergencia y sometido a dos procedimientos quirúrgicos, fue ingresado a cuidados intensivos, donde recibió atención especializada por parte de un equipo multidisciplinario.
Durante ese tiempo, los médicos monitorearon de cerca su evolución, mientras sus familiares permanecían a la espera de señales positivas. Afuera de la unidad, la fe se convirtió en un refugio para quienes acompañaban el proceso, especialmente para don Jesús, quien nunca dejó de creer en la recuperación de su nieto.
Ahora, el traslado a una sala de hospitalización representa una de las noticias más esperadas por la familia. Aunque el menor aún requiere vigilancia médica y continuará bajo tratamiento y rehabilitación, haber superado la fase crítica constituye un avance importante.
Para la familia, llega como una luz de esperanza después de días de incertidumbre. La oración que un abuelo elevó de rodillas frente a una unidad de cuidados intensivos hoy encuentra una respuesta esperanzadora: su nieto sigue avanzando en el camino hacia la recuperación, rodeado del cariño de sus seres queridos y del compromiso de quienes han velado por su salud.