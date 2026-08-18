Así sueñan los sampedranos la ciudad del futuro y que las autoridades deben construir

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula crece y rápido. Con ello también aumenta la demanda de servicios lo que representa un verdadero reto para las autoridades municipales y gubernamentales. El crecimiento va tan acelerado que, en algunos sectores, la ciudad parece haber corrido más rápido que la capacidad para planificarla a pesar de haber invertido 80 millones de lempiras en un Plan Maestro de Desarrollo Municipal que ya debería actualizarse. LA PRENSA realizó una pregunta a líderes gremiales, profesionales de distintas generaciones, estudiantes y analistas: ¿Cómo es la San Pedro Sula que quiere o con la que sueña? Las respuestas resultaron más que interesantes y dejaron claro que es urgente la planificación en una ciudad catalogada como la capital industrial de Honduras, que tiene una enorme fuerza económica y una población que trabaja, emprende y apuesta todos los días por salir adelante.

Además, tiene barrios llenos de historias, empresarios que generan empleo, jóvenes con talento, instituciones educativas, espacios naturales y una ubicación privilegiada que podría convertirla en una de las ciudades más competitivas de Centroamérica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los consultados dejaron claro que la respuesta no puede limitarse a construir más vados, calles, puentes, rotondas o edificios. San Pedro Sula necesita crecer, pero también necesita que los sampedranos vivan mejor.

Una ciudad para invertir y vivir

Guillermo Hall, joven empresario, sueña con un referente de San Pedro Sula en Centroamérica. “Cuando alguien piensa en donde invertir, vivir o desarrollar una empresa, San Pedro sea la respuesta obvia”, dice. Hall tiene 25 años y es el vicepresidente de la División Inmobiliaria del Grupo Platino. Para él, San Pedro Sula tiene ubicación, gente e industria. “Falta pensar más a largo plazo y construir ciudad, no solamente proyectos individuales, en resumen urge planificación”, dice. Considera que, al final, su generación tiene la oportunidad de dejar una SPS mucho mejor de la que recibió, aunque está consciente de que no será de un día para otro. El empresario hace recomendaciones a corto, mediano y largo plazo. “Se necesita seguridad jurídica y personal para operar con tranquilidad y con reglas claras sin tanta burocracia y que se trabaje en el cambio de percepción del país para atraer la inversión”, eso a corto plazo. Además, recomienda revisar las zonificaciones y que vayan de la mano del desarrollo, de manera que la ciudad crezca en orden y con visión a largo plazo. Considera que, a mediano plazo, se debe incentivar a quienes generan industria y empleo, así como contar con un transporte público digno y servicios públicos adecuados. Su mayor sueño es poner a San Pedro Sula en el mapa con un clúster de inversión, proveedores y talento. “Que sea una ciudad para vivir no solo para trabajar con más parques y más espacios de convivencia”, explica.

Movilidad y seguridad, dos de los grandes desafios

Para muchos sampedranos, la ciudad comienza y termina en el tráfico. Horas perdidas para llegar al trabajo, llevar a los hijos a la escuela o regresar a casa se han convertido en parte de la rutina. La solución no puede ser únicamente construir más infraestructura para los vehículos. La ciudad necesita recuperar una visión de movilidad en la que también tengan espacio los peatones, las bicicletas y un transporte público eficiente, seguro y digno. La politóloga sampedrana Ana Palada coincide en muchos aspectos. Es joven y considera que quisiera una ciudad que ofrezca una mejor infraestructura vial, espacios públicos para atraer inversiones y potenciar el desarrollo personal y económico de los sampedranos. “Tenemos mucho talento joven con ideas de emprender, pero el costo de vida sigue subiendo y no existen suficientes potenciadores que conecten a esos emprendimientos con inversionistas dispuestos a apostar por ellos”, indica. Asegura que, como mujer, quisiera sentirse segura en cualquier calle de la ciudad, a cualquier hora del día, no solo en ciertas zonas o en ciertos horarios. También sueña con una San Pedro Sula cuyo diseño urbano invite tanto al visitante como al propio sampedrano a cuidar nuestra belleza natural: mejores bulevares, espacios peatonales dignos y parques que invitan a llevar una vida más activa y saludable. Además, quisiera políticas públicas que respalden a nuestros artistas locales, creando espacios reales donde puedan mostrar su talento, no solo a la ciudad, sino al mundo, dice. La politóloga le apuesta a una San Pedro Sula con corredores de transporte bien planificados, mejores conexiones entre sectores, aceras transitables y cruces seguros. Necesitas pensar en una ciudad donde desplazarse no sea una batalla diaria.

Centro de servicios e inversión

No importa la edad ni la generación, todos consideran que San Pedro Sula debe mejorar. El directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y representante de las mipymes, Menotti Maradiaga, dice que aspira a una ciudad con capacidades instaladas para ser el hub logístico, turístico, tecnológico, financiero y de servicios por su ubicación geográfica. “Somos ya una ciudad productora de jóvenes talentos tanto en área técnica como en el sector tecnológico, pero sin oportunidades”, dice. Maradiaga también considera que falta un eficiente sistema de movilidad urbana que puede componer diversas soluciones integradas, desde la propuesta del sistema de autobús de tránsito rápido, ampliación de vías y modernización de servicios. La ciudad debe tener un sistema de captación de aguas pluviales que evite el riesgo de dejarnos tan vulnerables ante inundaciones, igual que el tratamiento de aguas residuales.

“La promoción de inversiones a través de la simplificación de gestiones y trámites que aceleran la atracción a la inversión nacional y extranjera en una ciudad que ofrece seguridad a cada uno de sus ciudadanos y visitantes extranjeros”, a eso aspiramos, explica el dirigente empresarial. La gran apuesta debe ser que San Pedro Sula sea una ciudad del y para el futuro de los jóvenes y generaciones venideras, que encuentren todo lo que anhelan para quedarse y crecer con sus familias. También fue contundente al manifestar que, si San Pedro Sula quiere seguir siendo una ciudad industrial, productiva y habitable durante las próximas décadas, tendrá que invertir desde ahora en seguridad hídrica.

Educación y oportunidades

San Pedro Sula tiene una enorme población joven y, con ella, una oportunidad extraordinaria. Sin embargo, para las nuevas generaciones, como el universitario José Cardona, los jóvenes necesitan algo más que calles y edificios. “Necesitan oportunidades”, dice. Esa opinión coincide con la de Cinthia Alvarado, madre de tres hijos estudiantes. “La ciudad debería apostar por centros de formación tecnológica, bibliotecas modernas, espacios culturales, instalaciones deportivas, programas de emprendimiento y alianzas entre empresas, universidades y colegios”. Alvarado dice que es una inversión para que el talento sampedrano no se vea obligado a buscar oportunidades fuera de la ciudad o del país. “Debemos recuperar y fortalecer los valores”, explica.

Andrea Borjas, cofundadora de “El Estudio Tres”, una agencia de marketing, es contundente y dice que le gustaría una San Pedro Sula que prepare a las nuevas generaciones no solo para buscar oportunidades, sino también para crearlas. "Somos una ciudad con muchísimo espíritu emprendedor, pero pocas veces nos enseñan cómo emprender, cómo manejar nuestras finanzas o cómo convertir una buena idea en una empresa sostenible", afirmó. A su vez lanzó una excelente idea para impulsar a nivel educativos. "Quisiera ver más educación financiera y empresarial desde edades tempranas, para que cada vez más jóvenes tengan las herramientas y la confianza para construir sus propios proyectos y, con ellos, seguir generando oportunidades para nuestra ciudad", detalló.

Sin duda, los retos son grandes. Yosselyn Paz, ejecutiva de Mass Casa Inmobiliaria, aspira a una San Pedro Sula segura, ordenada y con oportunidades para todos.

“Como mamá de dos niñas, sueño con que ellas puedan crecer, estudiar, trabajar y formar sus propias familias en una ciudad donde no tengan miedo de salir a la calle y donde puedan construir un futuro”, dice. Su experiencia como profesional de bienes raíces le permite ver todos los días el enorme potencial que tiene la ciudad. “Quiero una ciudad con mejor planificación urbana, espacios públicos dignos, infraestructura de calidad, movilidad más eficiente y desarrollos habitacionales que permitan a las familias tener acceso a una vivienda digna”. También le apuesta a una ciudad que crece, pero en orden y con visión de futuro; una ciudad que genere empleo, atraiga inversión y, sobre todo, que nos haga sentir orgullosos de vivir en ella.

Un plan para 50 años

Pero es el empresario y diplomático Martín Chicas quien hace una valoración final. “Sueño con una ciudad referente industrial, moderna, vigorosa, pujante alrededor del valle de Sula, que se caracteriza más por inversión en la industria, agroindustria, servicios, logísticas”. Pero lo más urgente en este momento es vivir con mayor seguridad, algo que se ha perdido en San Pedro Sula, critica el empresario. Considere que el sampedrano merece tener una ciudad limpia, actualizarse en el tema de vialidad, transporte público, rescatar el centro y algunos lugares referentes de San Pedro Sula, además de cuidar el agua y El Merendón.